Большая часть столицы Кыргызстана осталась без света

БАКУ /Trend/ - Большая часть столицы Кыргызстана - города Бишкека осталась без света, передает Trend со ссылкой на кыргызские СМИ.

Отмечается, что сообщения об отключении света также поступают из разных регионов Кыргызстана. "Северэлектро" и "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" выясняют причины произошедшего.

Напомним, ранее сообщалось, что света также нет в городах Казахстана и Узбекистана.