ПО "Азнефть" SOCAR перевыполнило производственный план

Энергетика 26 января 2022 14:50 (UTC+04:00)
ПО "Азнефть" SOCAR перевыполнило производственный план

БАКУ /Trend/ - Производственное объединение (ПО) "Азнефть" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в 2021 году перевыполнило план по добыче нефти на шесть процентов, сообщает Trend со ссылкой на ПО.

По его данным, план по добыче газа выполнен на 103 процента.

Отметим, что в настоящее время ПО «Азнефть» ведет разработку 45 (25 наземных и 20 морских) месторождений в Азербайджане.

Общий объем добычи сырой нефти в Азербайджане в 2021 году составил 34,6 миллиона тонн против 34,5 миллиона тонн в 2020 году. Незначительный рост добычи был достигнут в результате смягчения квот на добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+.

Добыча газа в Азербайджане в 2021 году выросла на 18,1 процента по сравнению с 2020 годом и составила 43,9 миллиарда кубометров.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
В работе Netflix в США произошел сбой
В работе Netflix в США произошел сбой
Нефть дешевеет на общем рыночном пессимизме
Нефть дешевеет на общем рыночном пессимизме
Госдепартамент США одобрил продажу Египту оружия на $2,5 млрд
Госдепартамент США одобрил продажу Египту оружия на $2,5 млрд
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Для дальнейшего укрепления иммунитета рекомендуется применение бустерной дозы вакцины против COVID-19 - совместное заявление Общество 15:17
В Казахстане продолжат реализацию мер антиинфляционного реагирования Финансы 15:13
Уровень переработки на НПЗ STAR и Petkim значительно вырос Энергетика 15:11
МИД Азербайджана поздравил Индию с национальным праздником Политика 15:04
В Азербайджане сократилось кредитование сектора промышленности и производства Финансы 15:04
Доходы SOCAR Carbamide выросли в разы Энергетика 14:56
ПО "Азнефть" SOCAR перевыполнило производственный план Энергетика 14:50
Глава СИЗ Hualing в Грузии рассказал о наиболее важных проектах 2021 г. (Эксклюзив) Грузия 14:48
Продолжается официальный визит министра обороны Азербайджана в Иран (ФОТО) Политика 14:32
Туркменский банк объявил тендер на проведение аудита Тендеры 14:18
Интеграция автомобильного моста через реку Астарачай в МТК "Север-Юг" принесет выгоду всему региону - эксперт Транспорт 14:16
В Азербайджане предлагается передать полномочия по назначению священнослужителей органам ИВ Общество 13:47
Принимайте участие в "Smart Qarabagh" хакатоне, воспользуйтесь шансом побороться за приз в $10 000! Общество 13:41
Космические мотивы иранской ядерной сделки Ядерная программа 13:28
Национальная арена гимнастики в Баку готовится принять Кубок мира по прыжкам на батуте Общество 13:21
В Джебраиле обнаружены останки еще одного армянского военнослужащего Общество 13:09
Азербайджанский Rabita Bank обнародовал чистую прибыль по итогам 2021 г. Финансы 13:06
Российские компании подали 14 заявок на участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана - посол Экономика 13:03
В Японии обнаружили, что омикрон-штамм может сохраняться на коже дольше 21 часа Другие страны 13:00
Выросло количество авиаперевозок между Россией и Азербайджаном – Бочарников Экономика 13:00
В центре Афин в доме произошел взрыв Европа 12:56
Москва разделяет подход и видение Президента Ильхама Алиева по вопросу трехсторонней рабочей группы – Бочарников Политика 12:52
Туркменский госконцерн закупит общезаводское оборудование и химпродукцию Тендеры 12:49
Туркменский НПЗ продлил международный тендер Тендеры 12:47
Только скрипка - ансамбль Detaşe выступит с концертом в Баку Культура 12:44
Посол России о планируемых бизнес-миссиях в Азербайджан Экономика 12:41
В России за сутки госпитализировали 12 226 человек с коронавирусом Россия 12:38
В Туркменистане запущена единая торговая онлайн-платформа для предпринимателей Бизнес 12:32
Никол Пашинян заразился коронавирусом Армения 12:28
Посол России оценил работу ЛУКОЙЛ в Азербайджане Энергетика 12:27
Премьер Таиланда впервые за более чем 30 лет прибыл в Саудовскую Аравию с визитом Другие страны 12:20
Встречи общественников Азербайджана и Армении будут способствовать нормализации отношений – посол России Политика 12:20
Посол России прокомментировал возможность присоединения Азербайджана к ЕАЭС Политика 12:11
Руководство СИЗ в Грузии назвало сроки запланированного расширения территории (Эксклюзив) Грузия 12:06
Формат "3+3" поможет расширить торгово-экономическое взаимодействие стран-участниц - посол России (ФОТО) Политика 12:04
Россия намерена наращивать экспорт угля Россия 12:03
Россия чрезвычайно высоко оценивает позицию Азербайджана по нормализации ситуации в регионе - посол Политика 12:02
В 2022 г. пройдет юбилейное заседание российско-азербайджанской межправкомиссии – Бочарников Политика 11:55
Кислородная терапия омолодит кожу и разгладит морщины Общество 11:51
Российские инвестиции в Азербайджан превысили $4 млрд – посол Экономика 11:42
Туркменистан готов увеличить поставки природного газа в Китай Энергетика 11:19
В Иране началась вакцинация от COVID-19 детей от 9 лет Общество 11:18
СП в Казахстане привлечет услуги по ремонту электродвигателей Тендеры 11:11
В Азербайджане вновь повышена закупочная цена хлопка Экономика 11:10
«Nar» удостоился титула чемпиона Азербайджана (ФОТО) ИКТ 11:04
Назван срок проведения VII Бакинского международного гуманитарного форума в 2022 г. (Эксклюзив) Политика 11:04
Растет количество общеобразовательных учебных заведений, подключенных к высокоскоростной оптоволоконной связи (ФОТО) Общество 11:01
В Грузии зафиксирован очередной антирекорд по числу заболевших COVID-19 Грузия 10:58
Перебои в электроснабжении в Узбекистане повлияли на добычу газа Узбекистан 10:57
Казахстанская компания привлечет услуги по удалению опасных буровых отходов Тендеры 10:52
Названы регионы Азербайджана с самой высокой урожайностью хлопка Экономика 10:51
Власти Новой Зеландии приняли трехэтапный план борьбы с распространением омикрон-штамма Другие страны 10:38
Азербайджан зарекомендовал себя как надежный партнер в крупномасштабных энергопроектах — GECF Энергетика 10:33
Обязательства коммерческих банков Грузии незначительно выросли за год Грузия 10:29
Азербайджанская нефть подорожала Энергетика 10:22
В Узбекистане возобновили работу нефте- и газоперерабатывающие заводы Узбекистан 10:21
Германия поддержит развитие частного сектора Азербайджана Экономика 10:16
В работе Netflix в США произошел сбой США 10:12
Южная Корея ввела новую систему реагирования на коронавирус Другие страны 10:09
Рамин Байрамлы назначен на новую должность? Общество 10:09
Посол Грузии в Азербайджане посетил Бакинскую высшую школу нефти (ФОТО) Общество 10:08
Мощности IGB будут предлагаться на платформе PRISMA Энергетика 10:07
Режим антитеррористической операции введен на территории Турксибского района Алматы Казахстан 10:02
Число посещающих Грузию из Туркменистана сократилось Грузия 09:53
Граждане Азербайджана в 2021 г. приобрели в Турции свыше 1,5 тыс. объектов недвижимости Турция 09:51
Метро Ташкента возобновило работу Узбекистан 09:38
Официальный курс маната к мировым валютам на 26 января Финансы 09:36
Нефть дешевеет на общем рыночном пессимизме Энергетика 09:27
Задержаны вице-министр экологии Казахстана и глава «Оператор РОП» Казахстан 09:21
Дальность хода электромобилей Tesla увеличат В мире 08:56
Названы провоцирующие рак овощи В мире 08:53
Питер Гриффитс покидает пост гендиректора Авиационной администрации Казахстана Казахстан 08:41
Названы восемь эффективных препаратов для лечения «омикрона» В мире 08:28
Парижская онлайн газета Lagazetteaz.fr представила обновленный интерфейс (ФОТО) Политика 08:15
Сокровища Британии оказались под угрозой из-за глобального потепления Европа 07:55
Свыше 75 тыс. новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Турции Турция 07:38
В ДР Конго произошло землетрясение магнитудой 5,0 Другие страны 07:25
Названы самые популярные автомобили в Европе Европа 07:07
Председатель правительства Перу заразилась коронавирусом Другие страны 06:43
Госдепартамент США одобрил продажу Египту оружия на $2,5 млрд США 06:18
Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли Другие страны 05:54
В мире установили новый антирекорд по числу заболевших COVID-19 В мире 05:32
Ученые связали развитие постковидного синдрома с особенностями микрофлоры пациентов В мире 05:13
Раскрыты планы США по затоплению МКС США 04:50
Квартальная выручка Microsoft выросла на 20% в годовом исчислении ИКТ 04:29
Менее 50% американцев сочли обязательной бустерную прививку от COVID-19 США 04:08
В Турции произошло землетрясение Турция 03:43
В Пакистане судьей Верховного суда впервые стала женщина Другие страны 03:25
США передадут семи компаниям 13,4 млн баррелей нефти из стратегического резерва США 03:02
Миру предсказали наступление криптозимы Финансы 02:39
Parisien: большинство евреев во Франции жалуются на притеснения и проявления антисемитизма Европа 02:22
В Италии число случаев COVID-19 за сутки выросло почти в 2,5 раза Европа 01:55
Президент Израиля 30 января направится с визитом в ОАЭ Израиль 01:28
Стало известно о встрече Месси с тренером «Барселоны» Хави Спорт 01:11
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 350 млн В мире 00:48
Закрытие аэропорта Стамбула продлили Турция 00:32
Во Франции впервые выявили полмиллиона случаев COVID-19 за сутки Европа 00:28
Рост случаев заражения коронавирусом может продолжиться - Вакцинация является главным выходом Общество 00:23
Индийские ученые нашли следы недавней сейсмической активности на Марсе Другие страны 00:17
Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС за год вырос более чем на 20% Бизнес 00:01
Все новости