ПО "Азнефть" SOCAR перевыполнило производственный план

БАКУ /Trend/ - Производственное объединение (ПО) "Азнефть" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в 2021 году перевыполнило план по добыче нефти на шесть процентов, сообщает Trend со ссылкой на ПО.

По его данным, план по добыче газа выполнен на 103 процента.

Отметим, что в настоящее время ПО «Азнефть» ведет разработку 45 (25 наземных и 20 морских) месторождений в Азербайджане.

Общий объем добычи сырой нефти в Азербайджане в 2021 году составил 34,6 миллиона тонн против 34,5 миллиона тонн в 2020 году. Незначительный рост добычи был достигнут в результате смягчения квот на добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+.

Добыча газа в Азербайджане в 2021 году выросла на 18,1 процента по сравнению с 2020 годом и составила 43,9 миллиарда кубометров.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)

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