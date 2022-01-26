БАКУ /Trend/ - Азербайджан увеличит поставки газа в Турцию, сказал Trend заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов.

«На фоне технических проблем с транспортировкой газа из Ирана в Турцию страна обратилась в Азербайджанскую газоснабжающую компанию AGSC для преодоления временной нехватки. AGSC, представляющая консорциум «Шах Дениз», уже ответила на запрос Турции и, мобилизовав имеющийся потенциал, будет увеличивать экспорт природного газа из Азербайджана в Турцию в соответствии с возникающим спросом», - сказал он.

Ахмедов считает, что этот шаг станет еще одним важным вкладом в развитие двусторонних дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Турцией.

Напомним, что 20 января Иран прекратил подачу газа в Турцию на срок до 10 дней из-за технического сбоя и ремонтных работ.

Министерство энергетики и природных ресурсов Турции предупредило, что в результате предприятия будут страдать от перебоев с подачей электроэнергии.

Примерно 10 процентов импорта газа в Турцию в зимние месяцы приходится на Иран.

(Автор: Ляман Зейналова)

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