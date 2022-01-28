Министр энергетики Румынии посетит Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Министр энергетики Румынии Вирджил-Даниэль Попеску посетит Азербайджан для участия в предстоящем заседании Консультативного совета Южного газового коридора в феврале, сообщил в пятницу Trend дипломатический источник.

«В этом мероприятии из Румынии будет участвовать большая делегация, в которую также войдут главы компаний Romgaz и Transgaz», - отметил источник.

Отметим, что транспортировка азербайджанского газа в Европу по "Южному газовому коридору" (ЮГК) началась 31 декабря 2020 года. ЮГК транспортирует газ из региона Каспийского моря в европейские страны через Грузию и Турцию.

Этот масштабный проект направлен на диверсификацию маршрутов и источников поставок энергоносителей, тем самым способствуя укреплению энергетической безопасности Европы. Стоимость проекта составила 33 миллиарда долларов при прогнозе в 45 миллиардов долларов.

Первое заседание Консультативного совета ЮГК состоялось 12 февраля 2015 г., второе заседание – 29 февраля 2016 г., третье заседание – 23 февраля 2017 г., четвертое – 15 февраля 2018 г., пятое – 20 февраля 2019 г., шестое заседание состоялось 28 февраля 2020 г. и седьмое заседание - 11 февраля 2021 г.

(Автор: Ляман Зейналова)

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