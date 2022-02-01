Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 31 января понизилась на 0,46 доллара по сравнению с предыдущим показателем и составила 94,2 доллара за баррель, сообщает во вторник Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light снизилась на 0,47 доллара и составила 93,25 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, понизилась на 0,83 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 88,23 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, снизилась на 0,34 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 92,52 доллара за баррель.

Официальный курс на 1 февраля составляет 1,7 AZN/1 USD.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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