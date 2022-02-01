Состоялась первая процентная выплата по облигациям SOCAR (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Первая процентная выплата по облигациям SOCAR второго выпуска, выпущенным на сумму 100 млн долларов США, спрос на которые составил 400 млн долларов США, состоялся 1 февраля и принес ее владельцам общий доход в размере 1 125 млн долларов США, передает во вторник Trend со ссылкой на SOCAR Capital.

Как сообщает SOCAR Capital, на счета держателей облигаций была перечислена квартальная выплата процентов в размере $1,125 млн. по новым облигациям SOCAR с номинальной стоимостью $1000, сроком обращения 5 лет, доходностью 4,5% годовых и купонным доходом по 3-месячным графикам.

Всего за первые 3 месяца объем операций на вторичном рынке ценных бумаг достигла $17 млн, количество совершенных сделок превысило 100, облигации стали самой торгуемой корпоративной ценной бумагой на Бакинской фондовой бирже, а $1,090 стала самой высокой ценой продажи на сегодняшний день (включая 1-й выпуск облигаций SOCAR). Все это свидетельствует о высоком спросе на новые облигации SOCAR.

Владельцы облигаций SOCAR могут получить краткосрочный кредит через операции РЕПО, а также, получить кредит в манатах под 14-15%, заложив свои облигации в соответствующем банке. В этом случае держатели облигаций не теряют свои процентные оплаты 4,5%, а реальная процентная ставка по кредиту снижается до 9-10%.

Очередная выплата процентов по облигациям SOCAR, которые можно приобрести в киосках облигаций SOCAR, созданных в центрах “Службы ASAN” № 1 и 5, а также в инвестиционных компаниях, действующих в Азербайджане, состоится 1 мая 2022 года.