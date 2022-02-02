Стоимость азербайджанской нефти достигла почти $95 за баррель

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста первого февраля выросла на 0,54 доллара по сравнению с предыдущим показателем и составила 94,74 доллара за баррель, сообщает в среду Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 0,55 доллара и составила 93,8 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, выросла на 0,45 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 88,68 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, повысилась на 0,75 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 93,27 доллара за баррель.

Официальный курс на второе февраля составляет 1,7 AZN/1 USD.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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