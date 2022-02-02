В Азербайджане существенно вырос торговый оборот на платформах электронной коммерции

БАКУ /Trend/ - В 2021 году торговый оборот на платформах электронной коммерции в Азербайджане вырос на 68 процентов по сравнению с 2020 годом.

Как сообщает Trend, об этом сказал в среду на пресс-конференции руководитель азербайджанского проекта Azexport Айхан Гадашов.

По его словам, росту этих показателей способствовала пандемия коронавируса, в период которой весь бизнес перешел в онлайн-среду.

«В Азербайджане в 2021 году было осуществлено онлайн-покупок на сумму более семи миллиардов долларов, что на 3,32 миллиарда долларов, или 68 процентов больше показателя 2020 года», - сказал Гадашов.

Руководитель проекта отметил, что в Азербайджане также выросло количество банковских карт.

«На конец декабря 2021 года в Азербайджане количество банковских карт составило 11,04 миллиона, что тоже способствует росту электронной коммерции», - сказал Гадашов.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)