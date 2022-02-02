Мониторинг ОПЕК+ рекомендовал продолжить наращивать добычу нефти на 400 тыс. б/с в марте

Заседание мониторингового комитета ОПЕК+, длившееся всего около получаса, завершилось. Проект коммюнике, с которым ознакомился ТАСС, содержит рекомендацию об увеличении добычи нефти на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с) в марте, передает Trend.

В документе также говорится о том, что следующее заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ и министерской встречи ОПЕК+ может быть назначено на 23 или 24 февраля.