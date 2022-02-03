TAP профинансировал строительство 5 фотоэлектрических парков в Греции

БАКУ /Trend/ - Консорциум Трансадриатического трубопровода (TAP AG) полностью профинансировал строительство пяти фотоэлектрических парков (солнечных электростанций) в муниципалитете Касторья (Западная Македония, Греция) суммарной установленной мощностью 0,5 МВт и стоимостью около 700 тысяч евро, сообщает Trend со ссылкой на консорциум TAP AG.

По его данным, проект был реализован в сотрудничестве с местными организациями по управлению земельными ресурсами Корисос-Лития и Василиада-Ставропотамос-Мелисотопос-Верга и принесет пользу примерно 2 000 человек, проживающим в соседних общинах.

В частности, 1 085 солнечных панелей были установлены в общинах Корисс, Лития, Вассилиада и Ставропотамос, что способствовало их устойчивому развитию, компенсируя воздействие орошения на окружающую среду в районе Касторьи.

«Проект даст возможность местным фермерам снизить затраты на электроэнергию, связанную с орошением, и повысить эффективность ирригационных сетей и процессов, способствуя рыночной конкурентоспособности их сельскохозяйственной продукции. Номинальная установленная мощность каждого фотоэлектрического парка составляет 100 кВт», - говорится в сообщении TAP.

Отметим, что всего по ТАР с 31 декабря 2020 года по 31 декабря 2021 года было транспортировано 8,1 миллиарда стандартных кубометров газа. В Италию по ТАР было поставлено 6,8 миллиарда кубометров, в Грецию и Болгарию - 1,2 миллиарда кубометров.

Напомним, что 31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по "Южному газовому коридору". Впервые в истории Азербайджан экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности. По TAP, который является европейской частью "Южного газового коридора", ежегодно будут поставляться восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)

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