Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста второго февраля понизилась на 1,09 доллара по сравнению с предыдущим показателем и составила 93,65 доллара за баррель, сообщает в четверг Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light снизилась на 1,08 доллара и составила 92,72 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, понизилась на 2,32 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 86,36 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, понизилась на 1,33 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 91,94 доллара за баррель.

Официальный курс на третьего февраля составляет 1,7 AZN/1 USD.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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