Заявленный Президентом Ильхамом Алиевым потенциал дополнительных поставок газа критически важен для многих стран Европы – румынский министр (Интервью)

Энергетика 4 февраля 2022 11:30 (UTC+04:00)
Заявленный Президентом Ильхамом Алиевым потенциал дополнительных поставок газа критически важен для многих стран Европы – румынский министр (Интервью)

БАКУ/Trend/ - Эксклюзивное интервью АМИ Trend с министром энергетики Румынии Вирджил-Даниэль Попеску по случаю VIII заседания консультативного совета по Южному газовому коридору

Значимость Южного газового коридора

Начало поставок газа из Азербайджана в Европу - это не только апогей совместных усилий всех стран, вовлеченных в реализацию "Южного газового коридора" (ЮГК), но и чрезвычайно важный поворотный момент для европейского энергетического рынка с точки зрения диверсификации источников и маршрутов газоснабжения, сказал Попеску.

Он отметил, что Румыния с самого начала поддерживает "Южный газовый коридор" – постоянно развивающийся проект, который все больше доказывает свою важность для энергетической безопасности Европы.

"Прошел год с момента ввода в эксплуатацию ЮГК. В этот год, который был чрезвычайно сложным для европейского и мирового энергетического рынка с точки зрения безопасности энергоснабжения, важность и эффективность этого проекта были неоспоримо доказаны. Цены на природный газ в Европе и во всем мире достигли беспрецедентного уровня. Помимо сжиженного природного газа, объемы азербайджанского голубого топлива, транспортируемые по инфраструктуре "Южного газового коридора", стали подстраховкой для многих государств региона. Более того, заявление Президента Азербайджана Ильхама Алиева о наличии у страны возможности дополнить объемы газа, транспортируемые на европейский рынок, может быть реализовано на практике. Это может обеспечить альтернативный источник поставок, чего желают многие страны в Европе", - добавил министр.

Пути расширения Южного газового коридора

Румыния заинтересована в участии в шагах, направленных на реализацию второй фазы развития "Южного газового коридора" (ЮГК), сказал Попеску.

По его словам, Бухарест подтверждает в связи с восьмым заседанием Консультативного совета "Южного газового коридора" серьезное предложение о включении транспортной инфраструктуры, а именно интерконнектора между Румынией и Болгарией и газопровода BRUA, в план расширения ЮГК в сторону Балкан и Центральной Европы.

Министр отметил, что газопровод BRUA, проект стратегического значения на региональном уровне, создает в практическом плане технические и экономические возможности для транспортировки объемов газа из Каспийского региона по интерконнектору между Румынией и Венгрией на рынки Центральной Европы.

"BRUA имеет ряд важных преимуществ. Прежде всего, это уже готовая газовая инфраструктура. Более того, он соединяет рынки со значительным потребительским потенциалом. В-третьих, предложение по использованию газопровода BRUA удачно дополняет газотранспортный интерконнектор между Грецией и Болгарией. Мы надеемся, что Болгария и Греция выполнят свои обязательства и предпримут все необходимые шаги для завершения строительства интерконнектора между двумя странами в соответствии с новым объявленным сроком. Убеждены, что это предложение соответствует стратегии развития "Южного газового коридора", и желаем положительной оценки, а также поддержки и открытости для начала обсуждений в ближайшем будущем между всеми заинтересованными сторонами вариантов, которые возможны за счет использования интерконнектора между Румынией и Болгарией и газопровода BRUA», - сказал Попеску.

По его словам, планы по расширению "Южного газового коридора" имеют большое значение, поскольку необходимы новые поставщики газа на Балканах и в странах Юго-Восточной Европы, которые по-прежнему зависят от одного источника поставок.

"Этот проект получил новые возможности развития, что свидетельствует о растущем интересе многих государств региона к доступу к объемам азербайджанского газа, которые могли бы выйти на европейский рынок. Разумеется, дело тут не в конкуренции, учитывая огромные объемы газа, поступающие в Европу из традиционного источника. Но расширение транспортной инфраструктуры "Южного газового коридора" за счет реализации второй фазы развития, которая значительно увеличит объемы поставок газа из Каспийского региона на европейский рынок, является чрезвычайно ценным процессом для энергетической безопасности Европы», - сказал Попеску.

Министр считает, что в планах по расширению "Южного газового коридора" необходимо учесть возможности и потребности европейского газового рынка, принимая во внимание четкое направление, установленное на уровне ЕС для энергетического сектора по поводу ограничения использования ископаемого топлива для достижения низкоуглеродной экономики.

Новые ресурсы для Южного газового коридора

Черное море обладает значительными запасами природного газа и может представлять интерес в контексте значительных и постоянных усилий Азербайджана по определению новых периметров для снабжения "Южного газового коридора", отметил министр.

"Это может быть жизнеспособным направлением действий по диверсификации источников поставок для этого проекта за пределы Каспийского региона. Создание энергетического транспортного коридора между Каспийским и Черным морями, который будет использовать энергетические ресурсы Каспия, с одной стороны, и стратегическое положение Румынии на Черном море, а также значительные ресурсы этого моря - с другой, могут повысить региональную энергетическую безопасность и Европейского союза в целом. Хотел бы также отметить, что ROMGAZ, румынский производитель газа, завершил переговоры и достиг соглашения с ExxonMobil об условиях, связанных с приобретением пакета акций в периметре впадины Нептуна в Черном море. Сделка будет завершена к концу текущего квартала. Мы также надеемся как можно скорее в этом году начать добычу газа в объеме одного миллиарда кубометров в год в периметре Мидия в Черном море", - сказал Попеску.

Министр отметил, что очень хорошие двусторонние отношения между Румынией и Азербайджаном стали важным фактором в процессе, который привел к выходу азербайджанской нефтяной госкомпании SOCAR на румынский рынок.

"Хотя деятельность SOCAR сосредоточена в основном на морских периметрах Каспия, Черное море является важным энергетическим мостом между Каспийским регионом и европейским рынком. Румыния занимает стратегическое положение в районе Черного моря и может способствовать транзиту энергоносителей из Каспийского и Средиземного морей в Центральную и Восточную Европу", - добавил Попеску.

Новые перспективы для энергосотрудничества

Румыния ценит стратегическое энергетическое партнерство с Азербайджаном, долговременное и чрезвычайно плодотворное сотрудничество в энергетическом секторе, а также активное участие Азербайджанской Республики в совместных усилиях по повышению энергетической безопасности Европы, особенно благодаря ее ключевой роли в успешном развитии и завершении "Южного газового коридора", сказал Попеску.

Министр отметил, что Румыния также ценит энергетическое сотрудничество с Азербайджаном как стратегическую составляющую двустороннего диалога, оказывающую значительное влияние на развитие регионального сотрудничества.

"Румыния и Азербайджан имеют значительный потенциал для укрепления отношений в сфере энергетики на основе традиционных связей. Учитывая наличие неиспользованного реального потенциала сотрудничества, прямой диалог с партнерами в Азербайджане может способствовать определению новых направлений сотрудничества в энергетической сфере. В обеих странах есть очень хорошие специалисты в области энергетики, и мы можем разрабатывать взаимовыгодные энергетические проекты для поддержки экономического развития. Мы заинтересованы в более значительном присутствии румынских компаний на Каспии, в том числе на рынке Азербайджана. Мы также хотели бы видеть большее присутствие в Румынии компаний из Азербайджана», - добавил Попеску.

О деятельности SOCAR в Румынии

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) может проанализировать многочисленные возможности для расширения сфер своей деятельности в Румынии в свете новой европейской парадигмы стимулирования национальной экономики за счет получения энергии из низкоуглеродных источников, сказал Вирджил-Даниэль Попеску.

Министр напомнил, что с 2011 года SOCAR занимается в Румынии развитием и укреплением сети АЗС на национальном уровне.

"Убежден, что после значительных инвестиций, вложенных SOCAR, эта компания стала важным участником топливного рынка Румынии. Хотел бы подчеркнуть, что помимо выхода на румынский топливный рынок такого игрока мирового класса, как SOCAR, присутствие этой компании в Румынии приветствуется местными потребителями. Более сильная конкуренция всегда является хорошим явлением в этой области, поскольку она ведет к снижению цен на топливо и гарантирует более высокое качество услуг в розничном бизнесе. Мы рады, что Румыния является одним из приоритетных направлений развития бизнеса SOCAR не только в сфере розничных операций, но и в плане транспортировки азербайджанского природного газа в Европу. SOCAR реализует важные проекты в Румынии, и я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы заверить, что румынский энергетический рынок предлагает огромные возможности для любого инвестора, который создает рабочие места и вкладывает значительные инвестиции как в сегмент разведки, так и в даунстрим», - добавил Попеску.

Сотрудничество в сфере альтернативной энергетики

Как Каспийское, так и Черное море обладают значительным ветровым потенциалом. Румыния и Азербайджан могут включить в свои стратегии развития важные инвестиции в эту область, а также инициировать дискуссии и обмен опытом по развитию этого сектора, сказал Вирджил-Даниэль Попеску.

Он отметил, что на европейском уровне энергетический сектор переживает процесс перехода к безуглеродной и долгосрочной устойчивой экономике.

"Роль нефти и газа изменится в климатически нейтральной экономике, но они сохранят свою значительную долю в энергетическом балансе в процессе перехода. Мы знаем, что Азербайджан поставил перед собой амбициозные цели по доле ВИЭ в общем энергобалансе и рассматривает возможность реализации некоторых важных проектов. Румыния обладает значительным потенциалом с точки зрения источников энергии ветра, воды, солнца, геотермальных источников. Важные проекты находятся на стадии реализации или проходят оценку», - сказал Попеску.

Министр отметил, что энергетические приоритеты Румынии будут сосредоточены на новых инвестициях, необходимых для увеличения доли ВИЭ в энергетическом балансе, включая использование потенциала морских возобновляемых источников энергии на Черном море, хранение электроэнергии в больших объемах и использование водорода.

«Недавние оценки показали, что морской ветроэнергетический потенциал Румынии на Черном море превышает 70 тысяч МВт. Румыния также заинтересована в развитии производства водорода из возобновляемых и низкоуглеродных источников энергии и соответствующей инфраструктуры. Во многих местах возобновляемые источники энергии уже успешно конкурируют по рыночным ценам с технологиями, основанными на ископаемом топливе. Нефтегазовым компаниям необходимо рассмотреть возможности расширения сферы своего бизнеса за счет инвестиций в проекты по возобновляемым источникам энергии. Убежден, что будущие обсуждения между соответствующими компаниями наших стран позволят нам определить и реализовать на практике важные проекты в этом сложном и перспективном секторе», - добавил министр.

(Автор: Ляман Зейналова)

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