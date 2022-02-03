Азербайджан назвал планируемые объёмы поставок газа в Италию на 2022 г.

БАКУ /Trend/ - В 2022 году Азербайджан поставит в Италию 7,4 миллиарда кубометров газа. Об этом, как сообщает Trend, написал на своей странице в Twitter министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

«Мы говорили с заместителем министра экологического перехода Италии Ваннией Гава о вкладе TAP в потребление газа в этой стране. В этом году в Италию будет экспортировано 7,4 миллиарда кубометров газа», - написал министр.

Отметим, что TAP поставил 6,8 стандартных кубометров газа в Италию с 21 декабря 2020 года по 31 декабря 2021 года.

Напомним, что 31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по "Южному газовому коридору". Впервые в истории Азербайджан экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности. По TAP, который является европейской частью "Южного газового коридора", ежегодно будут поставляться восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn