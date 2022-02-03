Азербайджан удовлетворен вкладом в обеспечение итальянских потребителей газом по приемлемой цене - министр (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках VIII заседания Консультативного совета Южного газового коридора в министерстве энергетики Азербайджана прошли встречи с делегациями во главе с заместителем министра по вопросам экологического перехода Италии Ваннией Гава и управляющим директором трубопроводной компании TAP AG Лукой Скьеппати.

Как сообщает Trend в четверг со ссылкой на министерство, с замминистра были обсуждены вопросы усиления роли Южного газового коридора в устойчивом обеспечении энергетической безопасности, развития сотрудничества в различных сферах в рамках стратегического партнерства двух стран, участия итальянских компаний в проектах, осуществляемых на освобожденных территориях Азербайджана, а также расширение сотрудничества в формате Консультативного совета по вопросам возобновляемой энергетики. Подчеркнув значение природного газа для устойчивого энергоснабжения и энергоперехода, замминистра отметила важность сотрудничества своей страны с Азербайджаном на следующем этапе развития TAP.

Министр энергетики Парвиз Шахбазов сказал, что благодаря азербайджанскому природному газу итальянские потребители обеспечиваются природным газом по более выгодной цене. Он отметил, что Азербайджан удовлетворен вкладом посредством TAP в обеспечение природным газом Италии. Министр также сообщил, что заседание Консультативного совета Южного газового коридора впервые будет посвящено вопросам энергетического перехода: "Это заседание создает возможности для развития Южного газового коридора как проекта, отвечающего глобальным вызовам и целям «углеродного нейтралитета», углубления сотрудничества с нашими партнерами в сфере «зеленой энергии». За счет привлечения инвестиций только в ветроэнергетику на море можно экономить 400 млн кубометров газа в год, и эти объемы могут быть экспортированы».

На встрече с Лукой Скьеппати были обсуждены возможности выхода проекта TAP на полную мощность, увеличения поставок в будущем и расширения трубопровода.

Отметим, что в этом году в Италию предусмотрен экспорт 7,4 миллиарда кубометров газа

(Перевод: Фидан Мустафаева)