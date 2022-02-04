Заседание министров в рамках Консультативного совета "Южного газового коридора" - начало нового этапа в развитии проекта

БАКУ /Trend/ - Сегодняшнее 8-е заседание министров в рамках Консультативного совета "Южного газового коридора" является началом нового этапа в развитии этого проекта.

Об этом, как сообщает в пятницу Trend, написала в Facebook советник министра энергетики Азербайджана Замина Алиева.

Участие в заседании представителей Европейского союза в лице двух еврокомиссаров, официальных лиц из порядка 20 стран мира и руководителей компаний свидетельствует о большой заинтересованности Запада в развитии проекта, говорится в публикации.

Отметим, что в заседании министров в рамках Консультативного совета "Южного газового коридора" примут участие еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, еврокомиссар по расширению и политике безопасности Оливер Вархели, а также высокопоставленные представители США, Великобритании, Турции, Грузии, Италии, Греции, Болгарии, Албании, Хорватии, Венгрии, Черногории, Румынии, Сербии, Северной Македонии, Молдовы, Боснии и Герцеговины, Украины и Туркменистана.

Кроме того, в заседании примут участие представители энергетических компаний BP, BOTAŞ, TPAO, TANAP, TAP, SNAM, Fluxys, İCGB, Romgaz, SACE, SGC, Enagas, Uniper, TotalEnergies, Equinor, ЛУКОЙЛ, а также Всемирного банка, Азиатского банка развития, Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка и других структур.

Ожидается также, что в заседании примут участие представители компании ACWA Power (Саудовская Аравия) и Masdar (ОАЭ).

Отметим, что в рамках заседания будут организованы пленарные сессии на темы "Южный газовый коридор": достижения и перспективы. Расширение "Южного газового коридора" в направлении новых энергетических рынков, включая страны Западных Балкан" и "Энергетический переход – от углеводородного топлива и мер по сокращению выбросов метана к углеродной нейтральности: пути, вызовы, сроки".

По итогам мероприятия планируется провести пресс-конференцию.

Напомним, что первое заседание министров в рамках Консультативного совета "Южного газового коридора" состоялось 12 февраля 2015 года, второе - 29 февраля 2016 года, третье - 23 февраля 2017 года, четвертое - 15 февраля 2018 года, пятое - 20 февраля 2019 года, шестое - 28 февраля 2020 года, седьмое заседание - 11 февраля 2021 года.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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