SOFAZ обнародовал доходы от газа и конденсата с месторождения "Шах Дениз"
Лента новостей
Общая сумма выданных бизнесу кредитов Банком АВВ в прошлом году составила около 800 миллионов манатов
Всемирно известный скрипач Гидон Кремер отметит 75-летний юбилей концертом в Центре Гейдара Алиева (ВИДЕО)
"Южный газовый коридор" имеет большое значение для энергобезопасности Европы и перехода на чистую энергию – посол Великобритании
ЕС благодарит Азербайджан за усилия по наращиванию поставок газа по "Южному газовому коридору" – еврокомиссар
В Баку началась пресс-конференция по итогам VIII заседания министров в рамках Консультативного совета "Южного газового коридора" (ФОТО)
Такие проекты, как Южный газовый коридор имеют решающее значение для снабжения всей Европы - вице-премьер Сербии (Интервью)
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с комиссаром Европейского Союза по энергетическим вопросам (ФОТО)
Работы на линейной части интерконнектора Греция-Болгария близятся к завершению - исполнительный директор ICGB AD (Эксклюзив)
Заседание министров в рамках Консультативного совета "Южного газового коридора" - начало нового этапа в развитии проекта
Президент Ильхам Алиев принимает участие в VIII министерском заседании в рамках Консультативного совета Южного газового коридора (ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ/ФОТО)
Заявленный Президентом Ильхамом Алиевым потенциал дополнительных поставок газа критически важен для многих стран Европы – румынский министр (Интервью)
Казахстанская компания по разработке урановых месторождений привлечет услуги по модернизации оборудования
Некоторые владельцы ЖСК не допускают деятельности в жилых домах кабельных операторов с лицензией - Исмет Саттаров (Интервью)