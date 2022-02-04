Румыния поддерживает проект подводного электрокабеля с Азербайджаном и Грузией – министр

БАКУ /Trend/ - Румыния поддерживает проект подводного электрокабеля с Азербайджаном и Грузией. Об этом, как сообщает Trend, написал на своей странице в Facebook министр энергетики Румынии Вирджил Попеску.

"Мы открыты для возможного сотрудничества с Азербайджаном и Грузией для совместного строительства подводного кабеля для транспортировки электроэнергии по дну Черного моря", - отметил министр.

Попеску заявил, что Румынии поддерживает увеличение инвестиций азербайджанской государственной нефтяной компании SOCAR в страну, как в области производства электроэнергии, так и в области производства химических удобрений.

(Автор: Ляман Зейналова)

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