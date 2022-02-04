"Южный газовый коридор" обеспечил стабильные и надежные поставки в Европу – британский министр

БАКУ /Trend/ - "Южный газовый коридор" обеспечил стабильные и надежные поставки газа в Грузию, Турцию и страны - партнеры в Европе.

Как сообщает Trend, об этом сказал британский министр по европейским делам Крис-Хитон Харрис в своем видеообращении к участникам заседания Консультативного совета "Южного газового коридора" в Баку.

Он отметил, что заседание Консультативного совета проходит в решающий момент как для энергетической безопасности Европы, так и для климата.

По его словам, начало поставок газа по "Южному газовому коридору" является значительным достижением.

"Природный газ также сыграл решающую роль в постепенном отказе от угля. Но достигнутый на конференции COP26 консенсус в отношении срочных действий по изменению климата означает, что газ должен стать ступенькой к чистой энергии, а не конечной точкой. Такие страны, как Азербайджан, входят в число наиболее подходящих для того, чтобы стать энергетическими сверхдержавами "чистого нулевого" века. Британские компании, такие как bp, которые помогали добывать углеводороды на Каспии, строят амбициозные планы по достижению нулевого уровня выбросов к 2050 году путем перехода к низкоуглеродной энергетике. Мы приветствуем обязательства, которые партнеры, в том числе правительство Азербайджана, взяли на себя на COP26", - сказал Крис-Хитон Харрис.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)