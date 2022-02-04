По "Южному газовому коридору" транспортировано более 18,5 млрд кубометров газа – Парвиз Шахбазов

БАКУ /Trend/ - С начала 2021 года до конца января 2022 года по "Южному газовому коридору" потребителям в Грузии, Турции и Европе было поставлено более 18,5 миллиарда кубометров природного газа,

Как сообщает Trend, об этом сказал в пятницу министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на пленарном заседании по расширению "Южного газового коридора" и энергопереходу в рамках VIII министерской встречи Консультативного совета "Южного газового коридора".

Министр отметил, что за этот период только в страны Европы по долгосрочным контрактам, а также краткосрочным спотовым операциям было поставлено около 8,9 миллиарда кубометров азербайджанского природного газа.

Шахбазов заявил, что Консультативный совет "Южного газового коридора" успешно выполнил свою миссию по поставкам природного газа в Европу из нового источника.

Министр также отметил, что "Южный газовый коридор" является уникальным элементом устойчивого энергоснабжения.

По его словам, "Южный газовый коридор" служит делу энергетической безопасности.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)