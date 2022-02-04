"Южный газовый коридор" важен для развития газового рынка - Амос Хохштайн

БАКУ /Trend/ - "Южный газовый коридор" важен для развития газового рынка.

Как сообщает Trend, об этом сказал в пятницу старший советник по глобальной энергетической безопасности Госдепартамента США Амос Хохштайн на пленарном заседании по расширению "Южного газового коридора" и энергопереходу в рамках VIII министерской встречи Консультативного совета "Южного газового коридора".

Представитель Госдепа США высоко оценил значительный вклад Азербайджана в диверсификацию маршрутов энергопоставок Европы через "Южный газовый коридор".

"Мы очень рады, что "Южный газовый коридор" реализован в срок. Сегодня важность этого коридора лучше понимается. Это важный проект не только для надежного газоснабжения Европы, но и для развития газового рынка. Мы рады поддержать этот проект", - добавил Хохштайн.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)