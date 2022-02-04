Азербайджанский газ является самым актуальным и реальным источником для диверсификации - Петер Сиярто
БАКУ /Trend/ - Азербайджанский газ является самым актуальным и реальным источником для диверсификации.
Как сообщает Trend, об этом сказал в пятницу министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сиярто на пленарном заседании по расширению "Южного газового коридора" и энергопереходу в рамках VIII министерской встречи Консультативного совета "Южного газового коридора".
"Мы должны ценить природный газ как лучшее решение для обеспечения безопасности поставок для достижения наших экологических целей в переходный период. В контексте диверсификации источников энергии в Центральной Европе наиболее актуальным и реальным источником является именно азербайджанский газ", - сказал Сиярто.
(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)
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