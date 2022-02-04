Южный газовый коридор – очень важная альтернатива для Албании – замминистра

БАКУ/Trend/ - Южный газовый коридор является очень важной альтернативой для Албании.

Как сообщает Trend, об этом сказал в пятницу заместитель министра инфраструктуры и энергетики Албании Илир Бейтия на пленарном заседании по расширению Южного газового коридора и энергопереходу в рамках VIII министерской встречи Консультативного совета Южного газового коридора.

Заместитель министра отметил, что перед Албанией стоят очень сложные задачи, связанные с безопасностью энергоснабжения.

«Учитывая, что газ является более чистым источником энергии по сравнению с другими ископаемыми источниками, развитие газового сектора занимает важное место в нашей повестке дня. ЮГК является очень важной альтернативой для Албании. Мы по-прежнему привержены реализации наших общих планов и проектов», — добавил Бейтия.

(Автор: Ляман Зейналова)