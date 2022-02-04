Балканские страны заинтересованы в продлении маршрута поставок азербайджанского газа в этот регион – Парвиз Шахбазов

БАКУ/Trend/ - Балканские страны заинтересованы в продлении маршрута поставок азербайджанского газа в этот регион.

Как сообщает Trend, об этом сказал в пятницу на пресс-конференции по итогам VIII заседания министров Консультативного совета "Южного газового коридора" министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

По его словам, сегодня в рамках VIII заседания были проведены две встречи.

«На первой встрече представители Балканских стран обратились с просьбой о продлении маршрута поставок азербайджанского газа до этого региона. Эти работы будут реализованы в ближайший период», сказал министр.

Он отметил, что на сегодняшнем заседании Консультативного совета были также обсуждены ряд вопросов, связанных с ЮГК.

(Автор: Садраддин Агджаев)