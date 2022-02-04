Болгария заинтересована в возможных дополнительных поставках газа из Азербайджана – министр

БАКУ/Trend/ - Болгария заинтересована в возможных дополнительных поставках из Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом сказал в пятницу министр энергетики Болгарии Александр Николов на пленарном заседании по расширению Южного газового коридора и энергопереходу в рамках VIII министерской встречи Консультативного совета Южного газового коридора.

«Стабильные и диверсифицированные поставки из Азербайджана, который является стратегическим партнёром Болгарии, необходимы для смягчения негативных последствий высокой волатильности цен на энергоносители на экономику и общество. В этом контексте Болгария заинтересована в возможных дополнительных поставках из Азербайджана. Важно отметить, что природный газ из Азербайджана по Южному газовому коридору регулярно поставляется в Болгарию уже более года», - добавил министр.

(Автор: Ляман Зейналова)