Южный газовый коридор превратит Болгарию в часть инфраструктуры для газоснабжения из альтернативных источников – министр (Интервью)

Энергетика 5 февраля 2022 08:33 (UTC+04:00)
Южный газовый коридор превратит Болгарию в часть инфраструктуры для газоснабжения из альтернативных источников – министр (Интервью)

БАКУ/Trend/ - Южный газовый коридор превратит Болгарию и ее газотранспортную систему в важнейшую часть инфраструктуры газоснабжения из альтернативных источников для всего региона Центральной и Юго-Восточной Европы.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend министр энергетики Болгарии Александр Николов.

Он отметил, что Южный газовый коридор также связан с проектом газового интерконнектора между Грецией и Болгарией (IGB).

«Проект IGB предоставит Болгарии и другим странам Юго-Восточной и Центральной Европы доступ к Южному газовому коридору. Это также обеспечит возможность для Болгарии импортировать законтрактованный объем в 1 миллиард кубометров природного газа в год с газового месторождения «Шах Дениз-2» в Азербайджане. Интерконнектор также обеспечит возможность поставок газа через СПГ - терминал в Александруполисе от таких производителей, как США, Катар, Алжир, Нигерия, а в будущем также из Израиля и Египта. В связи с этим мы ожидаем, что роль природного газа будет адекватно учтена в процессе разработки новых инициатив на уровне ЕС. Природный газ, особенно для углеродоемких регионов, не имеет альтернативы на этапе энергетического перехода. Он выделяется как переходное топливо из-за своей экономической жизнеспособности по сравнению с новыми технологиями использования возобновляемых источников энергии и меньшего воздействия на окружающую среду по сравнению с другими видами ископаемого топлива. Он также часто упоминается в качестве движущей силы энергетического перехода из-за его центральной роли в расширении использования водорода, который, среди прочего, по прогнозам Европейского союза, сыграет ключевую роль в будущей климатически нейтральной экономике», — сказал министр.

Николов отметил, что одной из главных целей Болгарии в отношении диверсификации источников энергии является увеличение источников поставок природного газа из Каспийского региона.

«Эта цель заявлена ​​в нашем Комплексном плане по энергетике и климату на 2021-2030 годы. Мы ценим возможность поставок природного газа через Южный газовый коридор, поскольку это приводит к реальной диверсификации источников поставок природного газа в Болгарию», - добавил министр энергетики.

О сроках запуска IGB

По словам министра, Болгария рассчитывает, что коммерческая эксплуатация газового интерконнектора с Грецией (IGB) начнется со второго полугодия 2022 года.

Он отметил, что болгарская сторона очень рассчитывает на партнерство с Азербайджаном.

«Основой этого партнерства является подписанный в 2013 году контракт между болгарской газораспределительной компанией «Булгаргаз» и азербайджанской AGSC (Azerbaijan gas supply company) на поставку 1 миллиарда кубометров природного газа в год с месторождения «Шах-Дениз-2». Мы дорожим нашими хорошими многолетними отношениями с нашими азербайджанскими партнерами. Диверсификация – наша экономическая и политическая цель. Думаю, у нас есть общее понимание в этом направлении. Несмотря на задержку в строительстве интерконнектора Греция-Болгария, мы прилагаем серьезные усилия и рассчитываем, что коммерческая эксплуатация интерконнектора начнется во второй половины этого года, как это предусмотрено в последних обновленных графиках. Это даст реальную возможность для диверсификации поставок, так как IGB – это связь Болгарии и всего региона Юго-Восточной Европы с Южным газовым коридором», – сказал министр.

Николов отметил, что благодаря возможности получать полные согласованные объемы газа из Азербайджана партнерство двух стран в энергетической сфере выходит на качественно новый этап.

«Углубление сотрудничества между нашими странами является ключевым фактором в удовлетворении приоритетов болгарского правительства, связанных с диверсификацией и поставками газа, и позволяет Болгарии развивать и укреплять свою роль газового хаба в регионе Юго-Восточной Европы», — добавил министр.

Министерство энергетики Болгарии проводит регулярные встречи как с подрядчиком, так и с поставщиками для ускорения работ по строительству газового интерконнектора с Грецией, сказал министр.

По его словам, переговоры проходят и на высшем политическом уровне – между премьер-министром Болгарии Кириллом Петковым и премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Министр отметил, что проект IGB имеет большое значение для Болгарии и Европейского союза в целом.

«Он соединит сети греческого оператора газотранспортной системы DESFA и Трансадриатического трубопровода (TAP) в Комотини (Греция) и транспортную систему болгарского газового оператора «Булгартрансгаз» в городе Стара Загора. Интерконнектор между Грецией и Болгарией был включен в список проектов общего интереса Европейского союза в соответствии с Регламентом (ЕС) № 347/2013 о руководящих принципах для трансъевропейской энергетической инфраструктуры. Это один из семи приоритетных газовых проектов, реализуемых в рамках инициативы «Энергетическая связность Центральной и Юго-Восточной Европы» (CESEC)», — сказал Николов.

Министр считает, что прямыми эффектами реализации проекта IGB являются реальная диверсификация источников поставок природного газа в Болгарию, создание возможности для поставок природного газа через Южный газовый коридор и из источников СПГ, а также подключение газотранспортной системы Болгарии к основной части инфраструктуры газоснабжения из альтернативных источников для всего региона Центральной и Юго-Восточной Европы.

Об участии SOCAR на рынке Болгарии

Болгарская сторона приветствует интерес Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) к инвестированию в газовую инфраструктуру Болгарии, сказал Николов.

"Для нас это, с одной стороны, оценка потенциала рынка газа в стране, а с другой - шаг к углублению сотрудничества с таким стратегическим партнером, как Азербайджан. Мы предоставили SOCAR всю необходимую информацию и ожидаем от нее сообщений", - сказал Николов.

Министр отметил, что достигнут прогресс на уровне пяти процентов в развитии и расширении газификации абонентов в Болгарии, что является одним из приоритетов, изложенных в ее Энергетической стратегии.

"Мы рассматриваем замену электроэнергии природным газом для отопления и других бытовых целей как возможность повышения энергоэффективности. Кроме того, мы были бы рады изучить опыт Азербайджана в области хранения газа. В настоящее время мы работаем над увеличением мощностей хранения электроэнергии и природного газа за счет развития существующих и строительства новых хранилищ", - добавил министр.

Перспективы сотрудничества в сфере альтернативной энергетики

Болгария в контексте Европейского «зеленого» соглашения заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном в области производства электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ) и повышении энергоэффективности путем разработки и внедрения новых технологий для современной и устойчивой энергетики, сказал Николов.

«Болгария является лидером по внедрению технологий возобновляемых источников энергии. Мы стремимся расширить использование ВИЭ, при этом прогнозируется, что к 2030 году доля электроэнергии из энергии биомассы, солнечной энергии и энергии ветра в общем энергобалансе вырастет до 17,1 процента, 3,8 процента и 1,5 процента соответственно», - сказал Николов.

Министр отметил, что болгарская сторона открыта для обмена опытом по проектам использования потенциала солнечной энергии и водных ресурсов, повышения эффективности использования биоресурсов, включая биосырье и биогаз, а также по управлению бытовыми отходами и их утилизации, внедрению экономики замкнутого цикла.

«В связи с принципом энергоэффективности мы также придаем большое значение разработке, строительству и внедрению новых ресурсных материалов», - добавил министр.

Более того, как отметил министр, Болгария и Азербайджан в будущем могут сотрудничать в рамках фотоэлектрических проектов.

«Болгария является лидером в области фотоэлектрических проектов, особенно в области строительства. Местные компании успешно расширились в ЕС и во всем мире. Думаю, что и в этом направлении мы сможем сотрудничать с азербайджанской стороной. Проекты в области водорода как альтернативного источника энергии, а также развитие возможностей хранения энергии являются ключевыми с точки зрения преобразования энергии и реализации наших целей по декарбонизации. Болгарская сторона активно работает в этом направлении, и такие проекты включены в план восстановления и устойчивости Болгарии, который должен быть одобрен Еврокомиссией. Уверен, что в дальнейшей реализации подобных проектов наше сотрудничество с азербайджанской стороной будет полезным и значимым», - сказал министр.

Николов отметил, что Болгария как страна - участница ЕС может усилить сотрудничество с Азербайджаном в рамках «Восточного партнерства».

«Одной из четырех основных областей сотрудничества в рамках приоритетов партнерства между ЕС и Азербайджаном является взаимосвязанность, энергоэффективность, охрана окружающей среды и меры по борьбе с изменением климата. Основываясь на успешном сотрудничестве в области энергетики и значительном прогрессе, достигнутом в рамках «Южного газового коридора», это включает поддержку Азербайджану в качестве торгового, логистического и транспортного узла, а также помощь в области устойчивого управления ресурсами. Достигнут большой прогресс на переговорах по новому рамочному соглашению, которое предусматривает расширенное и взаимовыгодное сотрудничество между ЕС и Азербайджаном в широком спектре областей, укрепление политического диалога в ключевых секторах и стимулирование торговли», - добавил министр.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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