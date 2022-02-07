Стоимость азербайджанской нефти за прошлую неделю (ОБЗОР)

БАКУ /Trend/ - Цены на нефть на прошлой неделе повысились, сообщает в понедельник Trend.

Так, средняя цена на нефть сорта Azeri Light на базе CIF, которая добывается на блоке азербайджанских месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", выросла на 3,01 доллара (3,25 процента) по сравнению с показателем позапрошлой недели и достигла 95,39 доллара за баррель.

Максимальная цена на нее в отчетный период составила 99,3 доллара за баррель, минимальная – 94,2 доллара.

На прошлой неделе средняя цена на нефть Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан составила 94,46 доллара за баррель, что на 2,94 доллара (3,21 процента) больше показателя позапрошлой недели.

Максимальная цена на нее в данный период составила 98,39 доллара за баррель, минимальная – 92,72 доллара.

На прошлой неделе средняя цена на нефть сорта URALS повысилась на 1,52 доллара (1,74 процента) по сравнению с показателем позапрошлой недели и составила 88,69 доллара за баррель.

Максимальная цена на URALS в данный период составила 92,37 доллара за баррель, минимальная – 86,36 доллара. Реализуемая в российском терминале азербайджанская нефть доставляется туда по трубопроводу Баку-Новороссийск.

По итогам прошлой недели средняя цена на эталонный сорт нефти Brent Dated выросла на 3,47 процента, или 3,15 доллара - до 93,77 доллара за баррель.

Максимальная цена на Brent составила 97,66 доллара за баррель, минимальная – 91,94 доллара за баррель.

Сорт нефти/дата 31.01.22 01.02.22 02.02.22 03.02.22 04.02.22 Средняя цена Azeri LT CIF $94,20 $94,74 $93,65 $95,07 $99,30 $95,39 Azeri Light FOB Ceyhan $93,25 $93,80 $92,72 $94,16 $98,39 $94,46 Urals (EX NOVO) $88,23 $88,68 $86,36 $87,81 $92,37 $88,69 Brent Dated $92,52 $93,27 $91,94 $93,46 $97,66 $93,77

Официальный курс на седьмое февраля составляет 1,7 AZN/1USD.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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