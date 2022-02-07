Стоимость азербайджанской нефти за прошлую неделю (ОБЗОР)
БАКУ /Trend/ - Цены на нефть на прошлой неделе повысились, сообщает в понедельник Trend.
Так, средняя цена на нефть сорта Azeri Light на базе CIF, которая добывается на блоке азербайджанских месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", выросла на 3,01 доллара (3,25 процента) по сравнению с показателем позапрошлой недели и достигла 95,39 доллара за баррель.
Максимальная цена на нее в отчетный период составила 99,3 доллара за баррель, минимальная – 94,2 доллара.
На прошлой неделе средняя цена на нефть Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан составила 94,46 доллара за баррель, что на 2,94 доллара (3,21 процента) больше показателя позапрошлой недели.
Максимальная цена на нее в данный период составила 98,39 доллара за баррель, минимальная – 92,72 доллара.
На прошлой неделе средняя цена на нефть сорта URALS повысилась на 1,52 доллара (1,74 процента) по сравнению с показателем позапрошлой недели и составила 88,69 доллара за баррель.
Максимальная цена на URALS в данный период составила 92,37 доллара за баррель, минимальная – 86,36 доллара. Реализуемая в российском терминале азербайджанская нефть доставляется туда по трубопроводу Баку-Новороссийск.
По итогам прошлой недели средняя цена на эталонный сорт нефти Brent Dated выросла на 3,47 процента, или 3,15 доллара - до 93,77 доллара за баррель.
Максимальная цена на Brent составила 97,66 доллара за баррель, минимальная – 91,94 доллара за баррель.
|
Сорт нефти/дата
|
31.01.22
|
01.02.22
|
02.02.22
|
03.02.22
|
04.02.22
|
Средняя цена
|
Azeri LT CIF
|
$94,20
|
$94,74
|
$93,65
|
$95,07
|
$99,30
|
$95,39
|
Azeri Light FOB Ceyhan
|
$93,25
|
$93,80
|
$92,72
|
$94,16
|
$98,39
|
$94,46
|
Urals (EX NOVO)
|
$88,23
|
$88,68
|
$86,36
|
$87,81
|
$92,37
|
$88,69
|
Brent Dated
|
$92,52
|
$93,27
|
$91,94
|
$93,46
|
$97,66
|
$93,77
Официальный курс на седьмое февраля составляет 1,7 AZN/1USD.
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: agdzhaev