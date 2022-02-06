ЕС ведет переговоры с Азербайджаном по поставкам СПГ - Боррель
БАКУ /Trend/ - ЕС ведет переговоры с Норвегией, Катаром, Азербайджаном, Алжиром и другими странами для расширения поставок СПГ.
Об этом сказал Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает Trend со ссылкой на сайт Европейской службы внешних связей.
"США уже являются крупнейшим поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, и мы активизируем наше сотрудничество, чтобы обеспечить безопасность наших поставок газа в ближайшие месяцы. Помимо США, мы также ведем переговоры с Норвегией, Катаром, Азербайджаном, Алжиром и другими странами о расширении поставок СПГ", - отметил Боррель.
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