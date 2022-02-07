Цены на энергоносители подстегнули инфляцию в Европе - Боррель

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель признал, что РФ повысила устойчивость перед экономическими санкциями Запада, в то время как Европа остается зависимой от поставок российского газа, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"В последние годы Россия повысила свою устойчивость к экономическим санкциям, увеличив свои валютные резервы, больше, чем мы сделали для повышения нашей способности противостоять возможным перебоям в поставках газа", - написал он в своем блоге перед вылетом в Вашингтон, где в понедельник будет вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном председательствовать на заседании Энергетического совета ЕС-США.

Боррель призвал срочно рассмотреть возможность разработки стратегических запасов газа в ЕС и возможность совместной закупки топлива, отметив, что цена природного газа в Европе в шесть-десять раз выше, чем год назад, и это уже привело к росту инфляции в конце 2021 года.

"Если цены на энергоносители останутся высокими в течение 2022 года, подпитывая более высокую инфляцию, это серьезно повлияет на восстановление после пандемии", - подчеркнул Боррель.