Туркменистан выставил на торги производимый в стране авиакеросин
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Даже Франция смирилась с новыми реалиями в регионе, созданными Президентом Ильхамом Алиевым - Эмин Алиев в эфире "Итоги недели" на CBC (ВИДЕО)
В результате успешной политики, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым, сегодня существует сильный Азербайджан, и Армения должна принять реалии - Руфиз Хафизоглу (ВИДЕО)
В Доме офицеров в Баку прошла презентация проекта, посвященного Национальному герою Мубаризу Ибрагимову (ФОТО)
В Азербайджане повышены зарплаты военнослужащих, не являющихся сотрудниками военной прокуратуры - Указ
Создан Организационный комитет в связи с 74-м Международным конгрессом астронавтики, который пройдет в следующем году в Баку - Распоряжение
В азербайджанской армии проводятся занятия нового учебного периода с артиллерийскими подразделениями (ВИДЕО)
Названо число заявок, поступивших по проекту развития предпринимательства в сельской местности в Азербайджане
Пополнить баланс новых счетчиков электроэнергии в Азербайджане можно будет с помощью мобильного телефона
Условия предоставления студенческих кредитов в Азербайджане проще, чем в других странах - глава фонда
ОПЕК останется такой же гибкой, чтобы обеспечить сбалансированный рынок в 2022 г. – Баркиндо (Эксклюзив)
Нефтегазовая промышленность может помочь обеспечить низкоуглеродное будущее – генсек ОПЕК (Эксклюзив)
К рассмотрению на пленарном заседании парламента Азербайджана рекомендован еще один документ между Азербайджаном и Турцией
Фиксируется рост инфицирования штаммом «омикрон», но без увеличения смертности - представитель ВОЗ в Азербайджане
Управление Медицинской Службы Госкомтаможни Азербайджана и Бакинский филиал Университета имени И.М. Сеченова подписали Меморандум о сотрудничестве
Передача Азербайджаном 8 военнослужащих армянского происхождения Армении - очередной положительный шаг - Шарль Мишель
Верю, что азербайджанская молодежь станет лидером в развитии технологий - замминистра промышленности и технологий Турции
Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу приветствует передачу Азербайджаном 8 военнослужащих армянского происхождения Армении
В Азербайджане обнародована дата начала приема заявок на образовательный студенческий кредит на весенний семестр