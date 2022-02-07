Fitch подтвердило рейтинг облигаций ЗАО «Южный газовый коридор» на уровне «ВВ+»

БАКУ/Trend/ - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг еврооблигаций ЗАО «Южный газовый коридор» (ЮГК) в иностранной валюте на уровне «BB+», сообщает в понедельник Trend со ссылкой на агентство.

Подтверждение рейтинга отражает неизменное мнение Fitch в отношении еврооблигаций ЗАО «Южный газовый коридор» на сумму 2 млрд долларов США, срок которых истекает в 2026 году, гарантированных правительством Азербайджана.

Рейтинг отражает безусловную, несубординированную и безотзывную гарантию полного и своевременного погашения, предоставленную держателям облигаций ЮГК государством.

«Облигации ЗАО «Южный газовый коридор» гарантированы Азербайджаном, и держатели облигаций могут предъявлять свои претензии непосредственно к государству, не требуя сначала возбуждать судебные иски или разбирательства против ЗАО. Гарантия регулируется английским законодательством и имеет равные права со всеми другими необеспеченными внешними суверенными долгами», – говорится в сообщении рейтингового агентства.

Fitch отмечает, что Азербайджан предусмотрел резервы для выполнения своих гарантий в госбюджете на 2016-2020гг, и ожидает, что данная тенденция будет сохранится и в 2021 году.

(Автор: Ляман Зейналова)

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