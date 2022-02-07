Финансовые потребности ЗАО «Южный газовый коридор» в 2022 г. будут полностью покрыты выручкой от проектов – Fitch

БАКУ/Trend/ - Финансовые потребности ЗАО «Южный газовый коридор» в 2022 году будут полностью покрыты выручкой от проектов, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на международное рейтинговое агентство Fitch.

По данным Fitch, финансирование проекта ЮГК представляет из себя комбинацию займов и государственных вложений на общую сумму в 6,5 миллиарда долларов, включая капитальные вливания в размере 2,4 миллиарда долларов.

Как отмечает рейтинговое агентство, в 2021 году ЮГК не занимала никаких новых долгов, в то время как 70 процентов его долговой нагрузки на конец 2021 года составляли облигации, выпущенные в пользу Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) и еврооблигации, за которыми следовали займы международных финансовых институтов (30 процентов).

«Поскольку все проекты, входящие в ЮГК уже введены в эксплуатацию, общие потребности ЗАО ЮГК в денежных средствах в 2022 году будут полностью покрыты выручкой от проектов «Шах Дениз», Южно-Кавказского трубопровода, Трансанатолийского газопровода (TANAP) и Трансадриатического газопровода (TAP), а также накопленными денежными средствами», - говорится в сообщении Fitch.

(Автор: Ляман Зейналова)