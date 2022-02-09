Декларация о сотрудничестве ОПЕК+ будет необходима и после 2022 года – Парвиз Шахбазов

БАКУ /Trend/ - Платформа Декларации о сотрудничестве ОПЕК+ будет необходима и после 2022 года в качестве инструмента для обеспечения баланса. Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в интервью министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова, опубликованном в бюллетени ОПЕК.

Он отметил, что страны-экспортеры должны поддерживать эту эффективную основу сотрудничества и гармонизировать свои действия на нефтяном рынке посредством обсуждений и взаимопонимания.

«При подписании Декларации о сотрудничестве в 2016 году одной из главных целей было добиться стабильности на рынке, сбалансировав спрос и предложение. Недавние неопределенности в мировой экономике, связанные с пандемией COVID-19, а также растущий рост инициатив в области «зеленой» энергетики подтверждают необходимость эффективного инструмента для обеспечения рыночного баланса», — добавил министр.

Он также отметил, что «Хартия о сотрудничестве», принятая в 2019 году, подняла сотрудничество между ОПЕК и странами, не входящими в ОПЕК, на новый уровень.

«Хартия заложила основу для более тесного сотрудничества стран ОПЕК+ для поддержания стабильности рынка. Принципы и цели, изложенные в Хартии, включают добровольное сотрудничество стран-экспортеров для общего дела, не затрагивая их суверенных прав на использование национальных ресурсов. Думаю, что мероприятия, проведенные в рамках Хартии, и принятые до сих пор решения полностью оправдали себя и укрепили уверенность в будущем Хартии. Считаю, что Хартия и дальше будет достойно выполнять свою миссию по установлению диалога между странами-экспортерами, потребителями, инвесторами и ключевыми игроками мировой экономики в целом, поддержанию рыночного баланса», — сказал Шахбазов.

(Автор: Ляман Зейналова)