Президент Ильхам Алиев стал первым главой государства, выдвинувшим дальновидную идею продвижения координации на рынке нефти – генсек ОПЕК (Интервью)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев стал первым главой государства, выдвинувшим идею продвижения координации на рынке нефти между странами ОПЕК и странами, не входящими в картель.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend генеральный секретарь ОПЕК Мохаммад Сануси Баркиндо.

«На самом деле, на Всемирном экономическом форуме 2016 года в Давосе Его Превосходительство Президент Ильхам Алиев первым предложил идею продвижения координации на рынке нефти между странами ОПЕК и странами, не входящими в картель, чтобы помочь справиться с серьезным спадом на нефтяном рынке в 2014-2016 годах. Он был первым главой государства, который выдвинул такое новаторское и дальновидное предложение. Президент Ильхам Алиев был на шаг впереди, и мы воплотили его мудрую мысль в реальность, когда 24 страны - производителя нефти, включая Азербайджан, договорились на первой встрече министров стран ОПЕК и стран, не входящих в картель, 10 декабря 2016 года в Вене о согласованных усилиях по ускорению стабилизации мирового рынка нефти за счет добровольных корректировок добычи», - сказал Баркиндо.

Он отметил, что с того времени Азербайджан находится в авангарде этих усилий и в марте 2019 года в стране состоялось заседание Совместного министерского мониторингового комитета.

«Учитывая уникальную роль Азербайджана в истории нефтяной промышленности, визит в эту страну участников заседания стал своеобразным «паломничеством». В Баку, на территории Бибиэйбата, в 1846 году была пробурена первая 21-метровая разведочная нефтяная скважина. Я лично имел большую честь неоднократно встречаться с Президентом Ильхамом Алиевым, а также с министром энергетики Парвизом Шахбазовым. Также хотелось бы отметить, что тогдашний министр энергетики Натик Алиев сыграл важную роль в дискуссиях, которые привели к подписанию Декларации о сотрудничестве в конце 2016 года. Мы в ОПЕК чрезвычайно благодарны за мощную поддержку и отличный вклад Азербайджана и надеемся на продолжение тесного сотрудничества со страной, поскольку движемся вперед, чтобы укрепить эту историческую основу сотрудничества», - добавил Баркиндо.

Как отметил генсек ОПЕК, Азербайджан играет ведущую роль в реализации Декларации о сотрудничестве с момента ее принятия в конце 2016 года.

Нефтяной рынок после пандемии

По его словам, пандемия коронавируса во многом изменила характер мониторинга, анализа и принятия решений ОПЕК. Без необходимых инвестиций спрос на нефть может превысить предложение, сказал Баркиндо.

«Зачастую непредсказуемые аспекты пандемии COVID-19, ее распространения, спорадического воздействия блокировок и ограничений на местном, региональном и глобальном уровнях актуализировали необходимость быть внимательными и активными, что было продемонстрировано на наших ежемесячных встречах. Однако в целом общая динамика нефтяного рынка мало изменилась, и даже в условиях пандемии внимание ОПЕК и участников Декларации о сотрудничестве по-прежнему сосредоточено на необходимости обеспечения рыночного баланса и стабильности», - сказал Баркиндо.

Кроме того, последствия пандемии привели к расширению масштабов инвестиционных проблем и актуализировали важность сотрудничества, отметил генеральный секретарь.

«Значимость сотрудничества была очевидна на ранних стадиях пандемии, когда и производители, и потребители на самом высоком уровне, в том числе в рамках G20, объединились, чтобы поддержать действия в рамках Декларации о сотрудничестве. С точки зрения инвестиций эта серьезная проблема для нашей отрасли усугубилась в результате пандемии. Только в нефтяном секторе капитальные затраты на разведку и добычу нефти сократились более чем на 30 процентов в 2020 году, что является тревожным сигналом, так как этот показатель превысил резкое снижение, которое было зафиксировано во время серьезного спада в отрасли в 2015-2016 годах», - сказал Баркиндо.

Кроме того, по его словам, постоянно муссируемое мнение о том, что нефть и газ - это часть прошлого, является ошибочным, так как спрос на сырье продолжает расти.

«В мировом нефтяном прогнозе ОПЕК-2021 говорится, что только мировой нефтяной сектор нуждается в совокупных инвестициях в размере 11,8 триллиона долларов в Upstream, Midstream и Downstream до 2045 года для удовлетворения будущего спроса. Эти инвестиции важны как для производителей, так и для потребителей, поскольку без этих вложений спрос превысит предложение. На самом деле все эти вопросы рыночного баланса и стабильности, сотрудничества и инвестиций взаимосвязаны, что стало ясно в конце 2021 года, когда на энергетических рынках возникли напряженность и конфликты, связанные с доступностью, безопасностью и сокращением выбросов», - добавил Баркиндо.

По словам генсека, крайне важно, чтобы заинтересованные стороны сосредоточили внимание на всех этих вопросах.

«Нужно помнить о том, что сосредоточенность только на одном вопросе при игнорировании остальных может привести к непредсказуемым последствиям. Это должно находиться в центре нашего внимания, когда мы намечаем путь выхода из пандемии и рассматриваем будущий энергетический переход. Важно подчеркнуть, что ОПЕК и участники Декларации о сотрудничестве не ориентируются на цены. Мы стремимся обеспечить сбалансированный рынок с устойчивой стабильностью, которая предоставляет платформу для необходимых инвестиций. Наши решения, принимаемые на протяжении всей пандемии, были сосредоточены на этом, о чем свидетельствуют наши данные, анализ и полная прозрачность принимаемых решений. Заглядывая в будущее, мы постоянно следим за меняющейся динамикой рынка», - сказал Баркиндо.

О результатах реализации «Декларации о сотрудничестве»

Мы остаемся такими же бдительными и гибкими, как и ранее, чтобы помочь обеспечить сбалансированный рынок и устойчивую стабильность в 2022 году, что отвечает интересам как производителей, так и потребителей нефти, сказал Баркиндо.

Он напомнил, что после беспрецедентных потрясений 2020 года прошлый год характеризовался восстановлением мировой экономики и относительной стабильностью рынка нефти, несмотря на новые штаммы COVID-19, такие как "дельта" и недавно выявленный "омикрон", а также продолжающиеся блокировки и ограничения в некоторых частях мира.

«Восстановление произошло благодаря массовой вакцинации в течение года, и рынок нефти явно выиграл от действий участников Декларации о сотрудничестве в 2021 году. Одним из ключевых компонентов декларации в 2021 году было усиление мониторинга выполнения решений по этому документу в начале года с инициированием ежемесячных совещаний министров ОПЕК и стран, не входящих в картель, наряду с другими регулярными встречами. Ежемесячный процесс оценки на высоком уровне оказался разумным. Это позволило участникам декларации регулярно анализировать перспективы и принимать решения, чтобы заранее учитывать изменения на рынке», - сказал Баркиндо.

Генсек отметил, что решения по Декларации о сотрудничестве, принятые в 2021 году, оказали стабилизирующее влияние на рынок.

«Они включали увеличение ежемесячных объемов производства с мая, как было решено на 15-м заседании министров 1 апреля 2021 года, которое затем было подтверждено и продлено на последующих заседаниях. Более того, высокий уровень соответствия корректировкам производства в прошлом году свидетельствует о серьезности обязательств, взятых на себя участниками декларации, и сыграл ключевую роль в сокращении запасов и ускорении процесса балансировки рынка», - сказал Баркиндо.

Он отметил, что 10 декабря 2021 года исполнилось пять лет со дня принятия Декларации о сотрудничестве.

«Важно помнить, насколько далеко продвинулось это сотрудничество за последние пять лет, о чем свидетельствуют решения, принятые на фоне пандемии. Декларация о сотрудничестве - это беспрецедентная совместная и прозрачная структура ведущих производителей нефти, которая помогла спасти мировую нефтяную промышленность в критические моменты за последние пять лет. Если бы не эта группа стран и предпринятые смелые действия, нефтяной сектор, вне всякого сомнения, оказался бы в совсем иной ситуации», - добавил Баркиндо.

Роль нефтегазового сектора в низкоуглеродном будущем

Нефтегазовая промышленность может способствовать обеспечению низкоуглеродного будущего, сказал генеральный секретарь ОПЕК.

«Нам нужно четко понимать, что существует много путей для построения низкоуглеродного будущего. Здесь нет единого пути для всех, будь то страна или отрасль. Не существует универсального пути для всех. Нам нужно использовать подход, основанный на всех вариантах, решениях и технологиях. Нефтяная и газовая промышленность являются частью решения; они обладают жизненно важными ресурсами и опытом, которые могут помочь обеспечить будущее с низким уровнем выбросов углерода. ОПЕК поддерживает инновации и технологический прогресс, а также необходимость поиска чистых и более эффективных технологических решений во всех доступных источниках энергии», - сказал Баркиндо.

Он подчеркнул, что ОПЕК поддерживает науку и считает, что решения можно найти в таких технологиях, как утилизация и хранение углерода (CCUS), производство водорода, а также в мерах по повышению энергоэффективности и продвижению экономики замкнутого цикла.

«Кроме того, очень важно понимать, что будущий энергетический переход имеет множество активных фаз и должен базироваться на науке, фактах и ​​достоверных данных. Речь идет о справедливости, инклюзивности и взаимной выгоде. Нам необходимо обеспечить доступность энергии для всех, перейти к более инклюзивному, справедливому и равноправному миру, в котором каждый человек имеет доступ к электроэнергии, как указано в Цели 7 ООН в области устойчивого развития. Нам необходимо сократить выбросы. Нефть должна сыграть свою роль в каждом этапе этого процесса», - добавил генсек ОПЕК.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)

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