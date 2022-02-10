Нефть продолжает дорожать на данных о снижении ее запасов в США

Энергетика 10 февраля 2022 09:28 (UTC+04:00)
Нефть продолжает дорожать на данных о снижении ее запасов в США

Мировые цены на нефть в четверг утром продолжают расти, инвесторы оценивают данные о сильном снижении ее запасов в США. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,01% — до 91,56 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,06%, до 89,71 доллара.

В среду вечером Минэнерго страны сообщило, что коммерческие запасы нефти за неделю по 4 февраля снизились на 4,8 миллиона баррелей, в то время как эксперты ожидали рост на 0,4 миллиона баррелей. Запасы бензина при этом неожиданно упали на 1,6 миллиона баррелей вместо роста на 1,6 миллиона баррелей.

"Нефть торгуется с повышением после более сильного, чем ожидалось, сокращения запасов", — заявили газете Wall Street Journal аналитики ANZ.

Кроме того, трейдеры находятся в ожидании публикации доклада ОПЕК позднее в четверг.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Министр иностранных дел Туркменистана обсудил вопросы двусторонней повестки дня с ираильским коллегой
Министр иностранных дел Туркменистана обсудил вопросы двусторонней повестки дня с ираильским коллегой
Министры иностранных дел Казахстана и Туркменистана обсудили двустороннее сотрудничество
Министры иностранных дел Казахстана и Туркменистана обсудили двустороннее сотрудничество
Названы данные по производству на крупной электростанции Туркменистана
Названы данные по производству на крупной электростанции Туркменистана
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Официальный курс маната к мировым валютам на 10 февраля Финансы 09:31
АБР поддержит программу развития финансового рынка Узбекистана Узбекистан 09:28
Нефть продолжает дорожать на данных о снижении ее запасов в США Энергетика 09:28
Обнародована перевалка портами Турции грузов из Албании в 2021 г. Турция 09:25
Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии на кяльбаджарском направлении Происшествия 09:24
Турция увеличила экспорт стали в Азербайджан Турция 09:06
Азербайджанский фигурист выступил в финале соревнований Олимпиады-2022 в Пекине Общество 08:42
Столтенберг поддерживает приглашение президентов Грузии и Украины на саммит НАТО Грузия 08:41
Казахстан и США будут обмениваться информацией о финансовых счетах граждан Казахстан 08:38
Си Цзиньпин направил ободряющее послание Эрдогану Другие страны 08:34
Внешняя торговля Ирана за 9-ый месяц года превысила $ 8 млрд Иран 08:28
Президент Ильхам Алиев стал первым главой государства, выдвинувшим дальновидную идею продвижения координации на рынке нефти – генсек ОПЕК (Интервью) Энергетика 08:14
В Новой Зеландии сильные ливни привели к наводнениям Другие страны 07:33
Турция и Великобритания проведут переговоры в Анкаре - МИД Турция 06:57
Корабли ВМФ РФ проследовали через Босфор Россия 06:25
Джонсон посетит Брюссель и Варшаву, чтобы обсудить вопросы европейской безопасности Европа 05:54
Снуп дог выкупил лэйбл, с которого началась его карьера В мире 05:23
Машина премьер-министра Ливии попала под обстрел в Триполи Арабские страны 04:50
В Японии отменили около 180 авиарейсов из-за снегопадов Другие страны 03:44
Соцсеть Трампа запустят не раньше конца марта В мире 03:10
Стрельба произошла в школе в штате Нью-Йорк США 02:38
Макрон назвал свой диалог с Путиным содержательным и насыщенным Европа 02:04
Байден и король Саудовской Аравии обсудили проблему поставок энергоносителей в мире США 01:36
Число заразившихся коронавирусом в мире за полгода выросло в два раза В мире 01:19
Вооруженные силы Турции получили партию ракет K+ Турция 00:53
Германия не сможет обойтись без газа в ближайшие 13 лет - глава минэкономики Европа 00:34
Канадские провинции взяли курс на отмену ограничений против COVID-19 Другие страны 00:20
Министр окружающей среды Турции заразился коронавирусом Турция 9 февраля 23:57
Байден провел телефонный разговор с Макроном Европа 9 февраля 23:38
Экономика в Грузии должна развиваться еще быстрее - министр Грузия 9 февраля 23:22
В Польшу прибыла третья за день группа американских десантников Европа 9 февраля 23:09
Чавушоглу обсудил со спецпосланником ООН будущее Сирии Турция 9 февраля 22:34
Шведское агентство в области развития подвело итоги работы в Грузии в 2021 г. Грузия 9 февраля 22:28
Samsung представила новое поколение смартфонов Galaxy S22 и планшетов Tab S8 В мире 9 февраля 22:24
Питер Джексон возглавил список самых высокооплачиваемых знаменитостей по версии Forbes В мире 9 февраля 22:20
Система "Мобильный нотариат" в Азербайджане является высокотехнологичной интеграцией Финансы 9 февраля 22:08
Иран готов создать условия кыргызским транспортным компаниям на морских портах Кыргызстан 9 февраля 21:47
Ожидается участие Азербайджана в Санкт-Петербургском международном культурном форуме в статусе страны-гостя Культура 9 февраля 21:42
Глава МИД Азербайджана встретился с замминистра иностранных дел Ирака (ФОТО) Политика 9 февраля 21:37
Не менее 34 человека пострадали при пожаре в типографии Банка Франции Европа 9 февраля 21:36
В Международном центре мугама пройдет благотворительный концерт с участием Афаг Аббасовой и Саиды Тагизаде Культура 9 февраля 21:27
Эйюб Гулиев и Аваз Абдуллаев с успехом выступили на фестивале имени Фёдора Шаляпина в России (ФОТО) Культура 9 февраля 21:23
Назначен новый бизнес-омбудсмен Грузии Грузия 9 февраля 21:20
Иран произведет 104 млн. тонн нефтепродуктов к концу года Иран 9 февраля 21:07
Очередное мероприятие проекта "Круглый стол" Международного центра мугама посвящено Бюльбюльджану Культура 9 февраля 20:51
О ценовой политике системы “Мобильный нотариат” в Азербайджане Финансы 9 февраля 20:35
Увеличилось число электронных услуг на едином таможенном портале Азербайджана Экономика 9 февраля 20:12
Азербайджан для меня родная страна – тренер по художественной гимнастике из Турции Общество 9 февраля 19:58
Азербайджан является надежным поставщиком энергии - посол США Политика 9 февраля 19:42
Россия выступает за скорейшую организацию миссии ЮНЕСКО в Азербайджан и Армению Политика 9 февраля 19:34
Сельджук Байрактар посетил Парк военных трофеев в Баку (ФОТО) Общество 9 февраля 19:28
Россия приветствует передачу Азербайджаном Армении 8 армянских военнослужащих – МИД Политика 9 февраля 19:22
В Отдельной общевойсковой армии прошла внезапная проверка одного из танковых подразделений (ФОТО/ВИДЕО) Политика 9 февраля 19:18
Молдова заинтересована в организации взаимных визитов и мероприятий с участием предпринимателей Азербайджана - глава МИД (ФОТО) Политика 9 февраля 19:06
Армения заинтересована и готова подписать мирный договор с Азербайджаном – Пашинян Армения 9 февраля 19:06
В Азербайджане названо число пользователей приложения "Мобильный нотариат" Экономика 9 февраля 18:53
Банковские вклады населения в Азербайджане возросли за год Финансы 9 февраля 18:50
Азербайджанская семейная чета завоевала "Русский Кубок-2022" среди профессионалов (ВИДЕО, ФОТО) Культура 9 февраля 18:30
Упраздняются Низаминский и Кяпязский районы города Гянджа Политика 9 февраля 18:23
В Азербайджане срок приостановления проверок в сфере предпринимательства продлен еще на год Политика 9 февраля 18:19
Число посетивших Грузию из Казахстана возросло Грузия 9 февраля 18:10
В Азербайджане значительно похолодает Общество 9 февраля 18:06
Армения передала Азербайджану предложение по восстановлению автомобильного сообщения Политика 9 февраля 18:00
У азербайджанских гимнасток очень интересная программа - главный тренер норвежского Клуба художественной гимнастики Общество 9 февраля 17:59
В Чехии с 1 марта из ограничений останется лишь обязанность носить маски Европа 9 февраля 17:57
TƏBIB о надежности экспресс-тестов на COVID-19 Общество 9 февраля 17:57
Министр иностранных дел Туркменистана обсудил вопросы двусторонней повестки дня с ираильским коллегой Туркменистан 9 февраля 17:48
Испорченные магнитофоны, тур по Японии и концерт в Баку – интервью с Шаином Новрасли (ФОТО) Интервью 9 февраля 17:46
Министры иностранных дел Казахстана и Туркменистана обсудили двустороннее сотрудничество Туркменистан 9 февраля 17:43
В Казахстане выросли активы страховых организаций Казахстан 9 февраля 17:43
Названы данные по производству на крупной электростанции Туркменистана Энергетика 9 февраля 17:36
«Бустерная» доза вакцины от COVID-19 укрепляет иммунитет человека через 2 недели – минздрав Азербайджана Общество 9 февраля 17:29
Планируется проведение в Азербайджане неформального саммита Организации тюркских государств - генсек Политика 9 февраля 17:23
Чингиз Фарзалиев вошел в состав жюри Международного художественного фестиваля в Киеве Культура 9 февраля 17:22
Узбекско-корейское СП закупит коагулянт Тендеры 9 февраля 17:16
Назначен новый глава министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Грузия 9 февраля 17:13
Иран готов создать условия кыргызским транспортным компаниям на морских портах Экономика 9 февраля 17:12
В минздраве объяснили, почему в Азербайджане не ужесточают карантин, несмотря на суточный рост инфицирования COVID-19 Общество 9 февраля 17:03
Названы дата и место проведения очередного саммита лидеров тюркских государств Политика 9 февраля 17:02
В рамках «TEKNOFEST Азербайджан» началась регистрация на конкурс «Социально ориентированные технологии» Общество 9 февраля 16:57
В минздраве Азербайджане назвали процент получивших две дозы вакцины от COVID-19 Общество 9 февраля 16:52
Избран новый президент Федерации бокса Азербайджана Общество 9 февраля 16:51
Названы основные импортеры продукции из Узбекистана Узбекистан 9 февраля 16:51
В Британии хотят к марту отменить правило об обязательной самоизоляции для больных ковидом Европа 9 февраля 16:47
В АБР раскрыли объем средств, которые будут выделены Азербайджану в 2022 г. (Эксклюзив) Бизнес 9 февраля 16:41
Стало известно количество судов, принятых турецким портом Амбарли по итогам 2021 г. Турция 9 февраля 16:30
Иностранцы в Армении массово продают свою недвижимость - ЦИФРЫ Азербайджан 9 февраля 16:29
В Азербайджане ускорились темпы роста производства многих видов продукции - министр Экономика 9 февраля 16:25
Туркменская биржа выставила на торги хлопчатобумажную пряжу Бизнес 9 февраля 16:17
Официальные резервные активы Грузии сократились Грузия 9 февраля 16:07
В минздраве Азербайджана назвали причину роста заболеваемости COVID-19 Общество 9 февраля 16:04
AZAL распространил обращение в связи с продажами авиабилетов по маршруту Баку-Нахчыван-Баку Экономика 9 февраля 16:02
Обнародовано количество судов, принятых турецким портом Алиага в 2021 г. Турция 9 февраля 15:55
АБР назвал приоритеты сотрудничества с Азербайджаном на 2022-2023 г. (Эксклюзив) Бизнес 9 февраля 15:50
Узбекская компания увеличит экспорт агропродукции в Великобританию Узбекистан 9 февраля 15:44
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 9 февраля 15:43
В Азербайджане выявлены еще 7 779 случаев заражения коронавирусом, вылечились 6 315 человек Общество 9 февраля 15:42
Жириновского госпитализировали в тяжелом состоянии Россия 9 февраля 15:38
Названо число судов, принятых турецким портом Гемлик в 2021 г. Турция 9 февраля 15:35
На освобожденных территориях Азербайджана сдана в эксплуатацию новая воинская часть (ФОТО/ВИДЕО) Политика 9 февраля 15:32
Все новости