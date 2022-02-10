Стоимость азербайджанской нефти превысила $97 за баррель

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 9 февраля выросла на 1,36 доллара по сравнению с предыдущим показателем и составила 97,46 доллара за баррель, сообщает в четверг Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 1,43 доллара и составила 96,62 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, выросла на 0,95 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 89,81 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, выросла на 1,41 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 96,75 доллара за баррель.