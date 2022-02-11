Нефть дешевеет на укреплении курса доллара

Мировые цены на нефть снижаются в пятницу утром под давлением более дорогого доллара. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,37% — до 91,07 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,23%, до 89,67 доллара.

На рынке нефти в пятницу утром наблюдается отрицательная динамика, чему способствовал сильный доллар, индекс которого (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,45%, до 95,98 пункта.

Такому ралли на рынке американской валюты способствовали данные о рекордной с 1982 года инфляции в США. Так, потребительские цены в стране по итогам января ускорили рост в годовом выражении до 7,5% с 7% месяцем ранее, а только за январь они выросли на 0,6%.

Высокий уровень инфляции, вероятно, подтолкнет Федеральную резервную систему США к более скорому повышению базовой процентной ставки, что позитивно для национальной валюты.

"Горячий отчет об инфляции привел к росту доллара, что привело к снижению цен на сырьевые товары, включая нефть", — прокомментировали ситуацию газете Wall Street Journal аналитики Oanda.