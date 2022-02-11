Стоимость азербайджанской нефти превысила $98 за баррель

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 10 февраля выросла на 0,77 доллара по сравнению с предыдущим показателем и составила 98,23 доллара за баррель, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 0,8 доллара и составила 97,42 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, выросла на 0,27 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 90,08 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, выросла на 0,68 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 97,43 доллара за баррель.

Официальный курс на 11 февраля составляет 1,7 AZN/1 USD

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)