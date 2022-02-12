Обзор основных событий энергетического рынка Азербайджана за неделю
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В Москве издана книга Джавида Алакбарли "Чай Высоцкого" - повесть в честь 200-летия Гаджи Зейналабдина Тагиева (ФОТО)
Оргкомитет Кубка мира по прыжкам на батуте и все волонтеры упорно работали над подготовкой этих соревнований на самом высоком уровне – FIG
Благодарю Первого вице-президента Азербайджана, Президента Федерации гимнастики Мехрибан Алиеву за особое внимание, уделяемое развитию спорта - Мариана Василева
Благодаря Президенту Ильхаму Алиеву сегодня организуются рейсы в Агдам и Шушу, а завтра мы уже будем встречать там в своих домах гостей – народный артист Рамиз Гулиев
ООН должна принять меры в отношении своих разжигающих ненависть к Азербайджану сотрудников армянского происхождения – глава НПО
Агентство по развитию МСБ Азербайджана пригласило предпринимателей к участию в международном обучающем курсе
Технические работники в сфере медиа пока не включены в категорию лиц, которые могут воспользоваться льготной ипотекой - Ахмед Исмайлов
В 2021 г. в Азербайджане к административной ответственности были привлечены около 80 председателей муниципалитетов
В Днепре пройдет концерт, посвященный 100-летию великого азербайджанского композитора Фикрета Амирова
Представлен корейский сериал - романтическое заклятие азербайджанского певца и российской звезды "Евровидения" (ВИДЕО)
Предоставление льготной ипотеки журналистам - очередной важный вклад Президента Ильхама Алиева в сферу медиа - Ахмед Исмайлов (ФОТО/ВИДЕО)
У Азербайджана и России появились новые возможности для сотрудничества в сфере транспорта - Джавид Гурбанов (ФОТО)
В Баку поставили французский эксперимент - они не были знакомы, но обречены бесконечно мучить друг друга (ФОТО)