Азербайджан является бенефициаром восстановительного тренда на рынке углеводородов - Газпромбанк

БАКУ /Trend/ - Азербайджан является бенефициаром наблюдаемого сегодня восстановительного тренда на рынке углеводородов, сообщила Trend заместитель начальника департамента анализа рыночной конъюнктуры российского Газпромбанка Гульнара Хайдаршина.

"Конечно же, высокие цены на нефть поддерживают курс азербайджанского маната. Я хотела бы обозначить два канала, через которые идет этот поддерживающий эффект. Во-первых, благодаря высоким ценам на нефть азербайджанская экономика выигрывает от высоких притоков экспортной выручки. Например, за 11 месяцев прошлого года азербайджанский экспорт вырос в полтора раза. А учитывая, что доля нефтегазовых продуктов в экспорте близка к 90 процентам, основная часть этого прироста экспортной выручки как раз обусловлена высокими ценами и ростом спроса на углеводороды", - сказала Хайдаршина.

Она отметила, что высокие притоки экспортной выручки способствуют стабильности ситуации на валютном рынке Азербайджана и росту активов Государственного нефтяного фонда (SOFAZ).

"По итогам 2021 года, несмотря на стимулирующую фискальную политику, активы SOFAZ выросли на 3,4 процента и превысили 45 миллиардов долларов. Во-вторых, высокие цены на нефть позволяют поддерживать заякоренными девальвационные ожидания населения и избежать формирования избыточного спроса на валюту на рынке. Это также способствует стабильному курсу маната и позволяет минимизировать расход средств суверенного фонда на интервенции", - сказала представитель банка.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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