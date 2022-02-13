Италия хочет увеличить импорт газа через TAP до 10 млрд кубометров - госсекретарь

БАКУ/Trend/- Италия хочет увеличить объем импорта природного газа по Трансадриатическому газопроводу (ТАП) до 10 миллиардов кубометров в год.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом сказал госсекретарь Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Италии Манлио Ди Стефано в интервью газете La Repubblica.

«TAP позволил Италии смягчить последствия роста цен на энергоносители. Сегодня природный газ является ключевым элементом обеспечения энергетического перехода. Мы стремимся увеличить поставки природного газа по TAP с 7 миллиардов кубометров до 10 миллиардов кубометров в год. В дальнейшем планируется увеличить пропускную способность газопровода»,- сказал он.

Напомним, что 31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по "Южному газовому коридору". Впервые в истории Азербайджан экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности. По TAP, который является европейской частью "Южного газового коридора", ежегодно будут поставляться восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.

(Автор: Ляман Зейналова)

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