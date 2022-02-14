Стоимость азербайджанской нефти за прошлую неделю (ОБЗОР)
БАКУ /Trend/ - Цены на нефть на прошлой неделе повысились, сообщает в понедельник Trend.
Так, средняя цена на нефть сорта Azeri Light на базе CIF, которая добывается на блоке азербайджанских месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", выросла на 2,54 доллара (2,66 процента) по сравнению с показателем позапрошлой недели и достигла 97,93 доллара за баррель.
Максимальная цена на нее в отчетный период составила 99,14 доллара за баррель, минимальная – 96,1 доллара.
На прошлой неделе средняя цена на нефть Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан составила 97,08 доллара за баррель, что на 2,62 доллара (2,77 процента) больше показателя позапрошлой недели.
Максимальная цена на нее в данный период составила 98,24 доллара за баррель, минимальная – 95,19 доллара.
На прошлой неделе средняя цена на нефть сорта URALS повысилась на 1,49 доллара (1,68 процента) по сравнению с показателем позапрошлой недели и составила 90,18 доллара за баррель.
Максимальная цена на URALS в данный период составила 92,13 доллара за баррель, минимальная – 88,86 доллара. Реализуемая в российском терминале азербайджанская нефть доставляется туда по трубопроводу Баку-Новороссийск.
По итогам прошлой недели средняя цена на эталонный сорт нефти Brent Dated выросла на 3,56 процента, или 3,34 доллара - до 97,11 доллара за баррель.
Максимальная цена на Brent составила 98,2 доллара за баррель, минимальная – 95,34 доллара за баррель.
|
Сорт нефти/дата
|
07.02.22
|
08.02.22
|
09.02.22
|
10.02.22
|
11.02.22
|
Средняя цена
|
Azeri LT CIF
|
$99,14
|
$96,10
|
$97,46
|
$98,23
|
$98,75
|
$97,93
|
Azeri Light FOB Ceyhan
|
$98,24
|
$95,19
|
$96,62
|
$97,42
|
$97,93
|
$97,08
|
Urals (EX NOVO)
|
$92,13
|
$88,86
|
$89,81
|
$90,08
|
$90,03
|
$90,18
|
Brent Dated
|
$98,20
|
$95,34
|
$96,75
|
$97,43
|
$97,84
|
$97,11
Официальный курс на 14 февраля составляет 1,7 AZN/1USD.
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: agdzhaev