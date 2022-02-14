Стоимость азербайджанской нефти за прошлую неделю (ОБЗОР)

БАКУ /Trend/ - Цены на нефть на прошлой неделе повысились, сообщает в понедельник Trend.

Так, средняя цена на нефть сорта Azeri Light на базе CIF, которая добывается на блоке азербайджанских месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", выросла на 2,54 доллара (2,66 процента) по сравнению с показателем позапрошлой недели и достигла 97,93 доллара за баррель.

Максимальная цена на нее в отчетный период составила 99,14 доллара за баррель, минимальная – 96,1 доллара.

На прошлой неделе средняя цена на нефть Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан составила 97,08 доллара за баррель, что на 2,62 доллара (2,77 процента) больше показателя позапрошлой недели.

Максимальная цена на нее в данный период составила 98,24 доллара за баррель, минимальная – 95,19 доллара.

На прошлой неделе средняя цена на нефть сорта URALS повысилась на 1,49 доллара (1,68 процента) по сравнению с показателем позапрошлой недели и составила 90,18 доллара за баррель.

Максимальная цена на URALS в данный период составила 92,13 доллара за баррель, минимальная – 88,86 доллара. Реализуемая в российском терминале азербайджанская нефть доставляется туда по трубопроводу Баку-Новороссийск.

По итогам прошлой недели средняя цена на эталонный сорт нефти Brent Dated выросла на 3,56 процента, или 3,34 доллара - до 97,11 доллара за баррель.

Максимальная цена на Brent составила 98,2 доллара за баррель, минимальная – 95,34 доллара за баррель.

Сорт нефти/дата 07.02.22 08.02.22 09.02.22 10.02.22 11.02.22 Средняя цена Azeri LT CIF $99,14 $96,10 $97,46 $98,23 $98,75 $97,93 Azeri Light FOB Ceyhan $98,24 $95,19 $96,62 $97,42 $97,93 $97,08 Urals (EX NOVO) $92,13 $88,86 $89,81 $90,08 $90,03 $90,18 Brent Dated $98,20 $95,34 $96,75 $97,43 $97,84 $97,11

Официальный курс на 14 февраля составляет 1,7 AZN/1USD.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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