Единая электроэнергосистема Казахстана испытывает нехватку мощности - министерство

БАКУ /Trend/ - Единая электроэнергетическая система Казахстана испытывает нехватку электрической мощности в часы пиковых нагрузок.

Об этом в понедельник на брифинге в Службе центральных коммуникаций, сказал Министр энергетики РК Болат Акчулаков, передает Trend со ссылкой на министерство.

По его словам, согласно проведенному статистическому анализу до 2021 года потребление электрической энергии в стране росло в среднем на 2% в год, а в прошлом году рост потребления к аналогичному периоду прошлого года превысил показатель на 6,1%. При этом в южной зоне Единой электроэнергетической системы данный показатель составил 12%.

В настоящее время Единая электроэнергетическая система Казахстана работает самосбалансированно. При этом, энергосистема испытывает нехватку электрической мощности в часы пиковых нагрузок, что обусловлено участившимися аварийными остановами оборудования энергопроизводящих организаций, а также резким увеличением присоединенной мощности. Основной причиной роста потребности является деятельность субъектов цифрового майнинга.

В настоящее время в целях недопущения серьезных последствий, сопряженных с ограничением среди населения, Системным оператором на ежедневной основе предпринимаются все необходимые меры. Министерством энергетики были внесены поправки в некоторые нормативные правовые акты в области электроэнергетики.