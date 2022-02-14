Трансадриатический трубопровод способствовал росту инвестиций в Албанию
Азербайджанский певец Elman и российская участница "Евровидения" Manizha представили клип на корейский хит Stay with me (ВИДЕО)
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Азербайджанский певец Elman и российская участница "Евровидения" Manizha представили клип на корейский хит Stay with me (ВИДЕО)
Грандиозные проекты, инициированные Президентом Ильхамом Алиевым, демонстрируют миру экономическую и политическую мощь Азербайджана - Сахиль Керимли
В Азербайджане разработан план действий по предотвращению использования географических карт с искаженными топонимами
Президент Ильхам Алиев: В Агдамском промышленном парке уже есть пять резидентов, и они приступают к работе
Все больше стран начинают занимать позицию перехода к ВИЭ - глава Форума НПО по АБР (Интервью) (ВИДЕО)
Суд вынес предварительное решение в отношении четырех задержанных военнослужащих минобороны Азербайджана