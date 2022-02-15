Стоимость азербайджанской нефти приблизилась к $100 за баррель

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 14 февраля выросла на 0,95 доллара по сравнению с предыдущим показателем и составила 99,7 доллара за баррель, сообщает во вторник Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 0,95 доллара и составила 98,88 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, выросла на 1,44 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 91,47 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, выросла на 1,88 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 99,72 доллара за баррель.

Официальный курс на 15 февраля составляет 1,7 AZN/1 USD

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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