Свободные мощности IGB будут предложены на платформе RBP

БАКУ/Trend/- ICGB AD, которая занимается реализацией проекта строительства интерконнектора Греция-Болгария (IGB), предложит на рынке свободные мощности трубопровода через платформу RBP, сообщили Trend в проектной компании.

Проектная компания подписала контракт с RBP - одной из ведущих европейских площадок по торговле мощностями. RBP обслуживает в общей сложности 17 операторов системы передачи и более 300 пользователей сети.

Это второй контракт ICGB с платформой торговли мощностями после PRISMA.

«Как будущий независимый системный оператор, мы хотим, чтобы ICGB продавал свободные мощности в трубопроводе IGB безопасным и прозрачным способом. Это обеспечит равный доступ для всех заинтересованных сторон, которые могут захотеть забронировать мощность», — отметили исполнительные директора ICGB Теодора Георгиева и Константинос Караяннакос.

Как отмечается, в настоящее время половина мощностей IGB — всего 1,57 миллиарда кубометров в год — уже зарезервирована по долгосрочным контрактам на срок до 25 лет.

«Коммерческий запуск терминала, запланированный на конец 2023 года, может увеличить мощность IGB до 5 млрд кубометров в год. Ввод в эксплуатацию газопровода IGB запланирован на июль этого года»,- говорится в сообщении.

(Автор: Ляман Зейналова)