Биотопливо из кукурузы оказалось страшнее бензина

Использование в обычном бензине этанола, производимого из кукурузной биомассы, не привело к сокращению выбросов парниковых газов. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на новое исследование Висконсинского университета в Мэдисоне, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

Федеральный стандарт возобновляемого топлива США привел к увеличению выращиваемого объема кукурузы, из биомассы которой производят «кукурузный» этанол, чтобы затем добавить его в бензин. Ученые выяснили, что на деле биотопливо из кукурузы оказалось страшнее обычного бензина — объем выбросов углерода от него оказался как минимум на 24 процента выше из-за роста использования удобрений и ухудшения качества воды.

Ассоциация возобновляемых видов топлива не согласилась с результатами исследования. Ее глава Джефф Купер назвал методологию «фундаментально ошибочной» из-за того, что ученые использовали для измерений выбросов спутниковые снимки. В отчете Министерства сельского хозяйства США за 2019 год говорится, что выбросы парниковых газов от кукурузного этанола на 39 процентов ниже, чем от обычного бензина — причем объем выбросов меньше на каждом этапе, начиная от производства сырья и заканчивая выхлопными газами от сжигания топлива в автомобиле.

Исследование частично финансировалось Национальной федерацией дикой природы — природоохранной некоммерческой организацией, которая является ярым критиком Федерального стандарта возобновляемого топлива. По его правилам, любое транспортное топливо, продаваемое в США, должно содержать минимальный объем возобновляемого топлива — для этанола эта доля составляет не более десяти процентов. Предполагается, что программа должна помочь снизить выбросы парниковых газов. Однако сейчас в США разгораются дебаты вокруг использования биотоплива — нефтеперерабатывающие компании настаивают на пересмотре Федерального стандарта.