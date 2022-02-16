Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 15 февраля понизилась на 2,21 доллара по сравнению с предыдущим показателем и составила 97,6 доллара за баррель, сообщает в среду Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light понизилась на 2,19 доллара и составила 96,82 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, снизилась на 1,61 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 90 долларов за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, понизилась на 2,07 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 97,66 доллара за баррель.

Официальный курс на 16 февраля составляет 1,7 AZN/1 USD

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)