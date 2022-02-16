Азербайджан перевыполнил обязательства по сделке ОПЕК+

БАКУ /Trend/ - В январе 2022 года суточная добыча нефти (включая конденсат) в Азербайджане составила 700,5 тысячи баррелей, из которых 580,9 тысячи баррелей пришлись на сырую нефть, а 119,6 тысячи баррелей - на конденсат, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство энергетики страны.

Следует отметить, что в соответствии с решением, принятым на 23-м заседании министров стран ОПЕК+, суточную добычу сырой нефти в Азербайджане предусматривалось увеличить на семь тысяч баррелей - до 661 тысячи баррелей в январе 2022 года, а обязательство по сокращению предусматривалось на уровне 57 тысяч баррелей.

Таким образом, Азербайджан выполнил обязательства в рамках соглашения ОПЕК+ на 113,78 процента.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)

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