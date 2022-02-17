TotalEnergies рассматривает возможность будущего расширения EPS-платформы на газовом месторождении "Абшерон" (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - TotalEnergies рассматривает возможность будущего расширения EPS-платформы для проекта разработки газового месторождения "Абшерон" в Азербайджане.

Об этом сказала Trend вице-президент по Каспийскому и Южно-Европейскому региону французской нефтегазовой компании TotalEnergies Кристин Мари Хили.

По ее словам, работы по этому проекту продолжаются.

"У нас также налажено сотрудничество с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и нашим оператором JOCAP (совместная операционная компания SOCAR Absheron и TOTAL E&P Absheron B.V.). Мы верим в развитие нашего сотрудничества по проекту и уверены в успехах JOCAP. Рассматривается возможность будущего расширения EPS-платформы для проекта "Абшерон". Мы внимательно изучаем все детали, которые необходимо собрать воедино, чтобы реализовать этот проект. Также мы рады вести переговоры с Азербайджаном о разработке новых проектов в таких секторах, как нефть, газ, возобновляемые источники энергии. Мы заинтересованы предложить правительству Азербайджана любые идеи, которые ему могут быть интересны", - сказала Хили.

Напомним, что SOCAR и TOTAL 21 ноября 2016 года подписали соглашение об определении основных договорных и коммерческих условий первого этапа разработки газоконденсатного месторождения "Абшерон".

Соглашение о разведке, разработке и долевом распределении добычи на морском блоке "Абшерон" подписано 27 февраля 2009 года.

Срок контракта – 30 лет. Контрактная площадь составляет 747 квадратных километров.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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