TotalEnergies рассматривает возможность будущего расширения EPS-платформы на газовом месторождении "Абшерон" (Эксклюзив)
БАКУ /Trend/ - TotalEnergies рассматривает возможность будущего расширения EPS-платформы для проекта разработки газового месторождения "Абшерон" в Азербайджане.
Об этом сказала Trend вице-президент по Каспийскому и Южно-Европейскому региону французской нефтегазовой компании TotalEnergies Кристин Мари Хили.
По ее словам, работы по этому проекту продолжаются.
"У нас также налажено сотрудничество с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и нашим оператором JOCAP (совместная операционная компания SOCAR Absheron и TOTAL E&P Absheron B.V.). Мы верим в развитие нашего сотрудничества по проекту и уверены в успехах JOCAP. Рассматривается возможность будущего расширения EPS-платформы для проекта "Абшерон". Мы внимательно изучаем все детали, которые необходимо собрать воедино, чтобы реализовать этот проект. Также мы рады вести переговоры с Азербайджаном о разработке новых проектов в таких секторах, как нефть, газ, возобновляемые источники энергии. Мы заинтересованы предложить правительству Азербайджана любые идеи, которые ему могут быть интересны", - сказала Хили.
Напомним, что SOCAR и TOTAL 21 ноября 2016 года подписали соглашение об определении основных договорных и коммерческих условий первого этапа разработки газоконденсатного месторождения "Абшерон".
Соглашение о разведке, разработке и долевом распределении добычи на морском блоке "Абшерон" подписано 27 февраля 2009 года.
Срок контракта – 30 лет. Контрактная площадь составляет 747 квадратных километров.
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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