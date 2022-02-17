Азербайджан обладает достаточными резервами для увеличения поставок газа в Европу – замминистра

БАКУ/Trend/ - Азербайджан обладает достаточными резервами для увеличения поставок газа в Европу, однако в отличие от рынка нефти, экспорт голубого топлива наращивается лишь при наличии конкретных заявок от потребителей.

Как сообщает Trend. об этом заявил Анадолу заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов.

" В отличие от рынка нефти, месторождения газа разрабатываются лишь в случае наличия покупателей и подписанных договоренностей", - подчеркнул замминистра.

По его словам, без стратегического видения очень сложно сбалансировать спрос и предложение на нефть и газ. "Для начала производства на новом месторождении требуется около 6-7 лет. Кроме того, нужны инвестиции на поддержание инфраструктуры на уже действующих месторождениях. Поэтому важно все просчитывать и подходить к вопросу стратегически. Пандемия коронавируса нарушила эти подсчеты, сформировала неопределенность", - сказал Солтанов.

Замглавы Минэнерго Азербайджана привлек внимание к серьезным усилиям по реализации за рубежом концепции зеленой энергетики.

"Несмотря на то, что природный газ считается экологически наиболее безвредным ископаемым, на фоне глобальных климатических изменений даже по этому вопросу имеют место разночтения. Все это отражается на решении банковых структур по выделению кредитов, а также предоставлении прерогатив в стратегических проектах. В итоге дорожает объем работ", - констатировал Солтанов.